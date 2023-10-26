Плагиаторы против плагиата: борьба за подпольный лейбл Mixed by Erry

By Luca Palamara

Братья Фраттазио из Неаполя создали в 80-х годах звукозаписывающую империю, созданную на основе пиратских записей итальянских и зарубежных исполнителей

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Давид против Голиафа — сегодня это история борьбы братьев Фраттазио с Amazon.

Родившиеся в 60-х годах и выросшие в рабочем квартале Неаполя, без образования им удалось с нуля создать звукозаписывающую империю.

В 80-е годы маркой "Mixed by Erry" обозначались кассеты, выпускаемые Энрико, Анджело и Джузеппе Фраттазио на основе пиратских записей итальянских и зарубежных исполнителей.

На пике успеха на братьев работало более 100 человек, в их распоряжении были точки продаж и частные квартиры для производства. Они продавали более 200 000 кассет в неделю в Италии и за рубежом.

И все это благодаря законодательству об авторском праве, которое фактически в то время отсутствовало.

Анжело Фраттазио:

— Когда мы начинали, таких законов не было. В нашем районе, Форчелла, были преступления разного рода, но когда полиция устраивала облавы в наших местах, где мы продавали кассеты, они смотрели на нас и говорили друг другу: "Так, это братья By Erry, отпустите их, они хорошие ребята", и уходили.

По истории братьев снят фильм "Mixed by Erry" при участии Netflix.

Энрико Фраттазио:

— Каждое утро мы выходили из дома как будто с повязкой Рэмбо на лбу, ее не было видно, но она у нас была. Мы жили наобум, мы были невидимками в нашем районе, где фальшивомонетничество, наркотики и бандитизм были нормой, но мы были наименьшей проблемой в этом районе.

Лука Паламара, Euronews:

— Все началось с кассеты. Может быть, молодые люди и не знают, что это за предмет, но в начале 80-х годов братья Фраттазио с нуля создали подпольный рынок, экспортируя музыку по всему миру. Не скрою, в молодости я сам покупал некоторые из этих кассет в ларьках Неаполя.

После уплаты долга перед законом братья Фраттазио зарегистрировали бренд "Mixed by Erry" в 2016 году. Однако недавно они обнаружили, что Amazon начал продавать предметы одежды с их логотипом без разрешения. Тогда они обратились к адвокату.

Джузеппе Фраттазио:

— Они немного переоценили себя, я имею в виду, свой авторитет. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу посмотреть, равен ли закон для всех, потому что мы за это заплатили.

Энрико Фраттазио:

— Первое, что мы сказали друг другу, было "карма": из плагиаторов мы превратились в жертв плагиата.

Энрико был диджеем в душе и плагиатором в жизни. Страсть к музыке с ним и по сей день, но теперь к ней прибавился и бренд, до сих пор известный во всем мире.