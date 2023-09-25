Скелет динозавра Барри продадут на аукционе в Париже

By Euronews и Reuters

Скелет динозавра Барри продадут в октября на аукционе в Париже. Настолько хорошо сохранившиеся образцы появляются на арт-рынке редко, ожидается, что Барри продадут более чем за 1 млн евро.

В октябре на аукционе в Париже продадут необычайно хорошо сохранившийся скелет динозавра — камптозавра, известного под именем Барри.

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Этот динозавр жил во время позднего юрского периода около 150 млн лет назад. Ожидается, что за него заплатят до 1,2 млн евро.

Динозавр, впервые обнаруженный в 1990-х годах в американском штате Вайоминг, был отреставрирован палеонтологом Барри Джеймсом в 2000-м — поэтому скелет и назвали Барри.

Итальянская лаборатория Zoic, которая приобрела Барри в прошлом году, провела дальнейшие работы по реставрации скелета высотой 2,10 м и длиной 5 м.

"Это чрезвычайно хорошо сохранившийся экземпляр, что является довольно редким явлением, — отмечает Александр Жикейо из парижского аукционного дома Hotel Drouot, где будет проходить продажа. — На примере черепа можно сказать, что череп сохранился на 90%, а остальная часть динозавра (скелет) — на 80%".

По словам Жикейо, образцы динозавров на художественном рынке остаются редкостью — в мире продается не более пары экземпляров в год.