Финиш для универсалов Volvo: ностальгический фотовзгляд в прошлое

By Euronews

С момента выпуска первой модели шведского производителя в 1953 году было продано более шести миллионов универсалов Volvo. Теперь их выпуск подходит к концу.

Шведский автопроизводитель Volvo недавно объявил о своем решении прекратить производство своих универсалов в Великобритании, переориентировавшись исключительно на выпуск внедорожников и электромобилей.

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Концепция усадебного автомобиля была популярна в 1950-1960-х годах, когда семьям требовались автомобили, способные перевозить как пассажиров, так и грузы.

70 лет назад компания Volvo вышла на этот рынок, представив модель Volvo Duett, созданную на базе шасси грузового автомобиля и предназначенную для использования в качестве универсальной рабочей лошадки.

Просторный задний отсек в машине сочетался с пассажирским салоном, что позволяло использовать его для выполнения различных задач.

Позднее Volvo Estate претерпела ряд эволюций, породив целый ряд великолепных моделей, включая знаменитый Volvo 145, ставший родоначальником более сложной и просторной концепции усадебных автомобилей, и культовый Volvo 850, дебютировавший в 1994 году в гонках BTCC (British Touring Car Championship).

Уход большого автомобиля - это признак времени, поэтому мы подготовили фотогалерею, демонстрирующую эволюцию самых знаковых и ностальгических моделей усадебных автомобилей марки на протяжении многих лет.

Некоторые пренебрежительно называют их "шкафами на колесах", но даже самые задиристые критики не могут отрицать их высочайшую практичность и надежность, что само по себе делает их предметом роскоши.

Volvo PV 445 Duett - 1953

Volvo PV 445 Duett Credit: Volvo Media

Volvo P210 Duett - 1960

Volvo P210 Duett Credit: Volvo Media

Volvo P220 Amazon Estate - 1962

Volvo P220 Amazon Estate Credit: Volvo Media

Volvo 145 - 1967

Volvo 145 Credit: Volvo Media

Volvo 1800 ES - 1971

Volvo 1800 ES Credit: Volvo Media

Volvo 245 - 1975

Volvo 245 Credit: Volvo Media

Volvo VCC -1980

Volvo VCC Credit: Volvo Media

Volvo LCP Concept - 1983

Volvo LCP Concept Credit: Volvo Media

Volvo 760 Estate -1985

Volvo 760 Estate Credit: Volvo Media

Volvo 940/960 - 1990

Volvo 940/960 Credit: Volvo Media

Volvo 850 Estate - 1993

Volvo 850 Estate Credit: Volvo Media

Volvo 850 BTCC - 1994

850 Estate Credit: Volvo Media

Volvo V50 - 2003

Volvo V50 Credit: Volvo Media

Volvo XC70 Surf Rescue Concept - 2007

Volvo XC70 Surf Rescue Concept Credit: Volvo Media

Volvo V60 Plug-in Hybrid - 2013

Volvo V60 Plug-in Hybrid Credit: Volvo Media

Volvo V90 - 2016

Volvo V90 Credit: Volvo Media

Под управлением китайского конгломерата Geely шведский автопроизводитель стратегически пересматривает свой подход к европейскому рынку, особенно в области автомобилей повышенной проходимости.

В настоящее время на долю универсалов и седанов приходится менее 10% продаж в Великобритании, в то время как электрические внедорожники, такие как XC40 Recharge и C40 Recharge, пользуются гораздо большим спросом у покупателей.

Развивающийся рынок объясняет прекращение выпуска автомобилей с кузовом "универсал" в Великобритании. И хотя Volvo продолжит производство автомобилей с кузовом в других странах, вполне вероятно, что этот шаг в конечном итоге станет основой для принятия решения на глобальном уровне.

В условиях, когда некоторые страны ЕС готовы запретить производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями уже через шесть лет, подходы Volvo кардинально меняются.

Компания ставит перед собой амбициозную цель - к 2030 г. стать производителем полностью электрических автомобилей, а к 2040 г. - достичь углеродной нейтральности.

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Для этого в Словакии будет открыт современный экологически нейтральный завод, на котором будут производиться исключительно электромобили.

Джим Роуэн, исполнительный директор Volvo Cars, объясняя стратегический курс, заявил: "Мы четко нацелены на то, чтобы к 2030 году стать чисто электромобильным брендом, что соответствует нашим задачам. Расширение в Европе, нашем крупнейшем регионе продаж, имеет решающее значение для нашего перехода на электрификацию и дальнейшего роста. Я очень рад расширению производства Volvo Cars в Словакии и с нетерпением жду новых коллег и партнеров на предстоящем пути".