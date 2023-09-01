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"Томатина-2023": лучшие фотографии

Участница ежегодной битвы "Томатина", покрытая мякотью помидоров
Участница ежегодной битвы "Томатина", покрытая мякотью помидоров Авторское право Alberto Saiz/AP
By Euronews
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120 тонн перезрелых помидоров выгрузили на главной улице испанского города Буньоль, и началась долгожданная томатная битва, окрасившая город в красный цвет

В ходе ежегодного уличного шоу "Ла Томатина" в очаровательном восточном городке Буньоль 15 000 человек с радостью забрасывали друг друга помидорами.

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В результате противостояния улицы, дома и участники погрузились в море томатной мякоти.

Этот фестиваль, расположенный в богатом помидорами районе и ведущий свою историю от спонтанной стычки местных детей в 1945 году, ежегодно проводится в последнюю среду августа.

Получив широкое освещение в средствах массовой информации в 1980-х годах, он превратился в общенациональный и всемирный феномен, привлекающий участников со всего мира.

Для защиты глаз участники надевают плавательные очки, а в качестве одежды обычно выбирают футболки и шорты.

Через несколько минут после окончания часовой битвы город поливают водой из шланга, и все участники принимают душ.

Вот лучшие фотографии с последней феерии!

Alberto Saiz/AP
Люди бросают друг в друга помидоры во время "Томатины" в деревне Буньоль, Испания, 30 августа 2023 годаAlberto Saiz/AP
Alberto Saiz/AP
Люди в дверях дома, расположенного на улице, где прошла томатная битваAlberto Saiz/AP
Alberto Saiz/AP
Эмоции бьют через крайAlberto Saiz/AP
Alberto Saiz/AP
Яблоку негде упасть от обилия людей и помидоровAlberto Saiz/AP
Alberto Saiz/AP
Томатная битва крупным планомAlberto Saiz/AP
Alberto Saiz/AP
Люди в томатном соусеAlberto Saiz/AP
Alberto Saiz/AP
Туристки в восторгеAlberto Saiz/AP
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