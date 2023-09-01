120 тонн перезрелых помидоров выгрузили на главной улице испанского города Буньоль, и началась долгожданная томатная битва, окрасившая город в красный цвет
В ходе ежегодного уличного шоу "Ла Томатина" в очаровательном восточном городке Буньоль 15 000 человек с радостью забрасывали друг друга помидорами.
В результате противостояния улицы, дома и участники погрузились в море томатной мякоти.
Этот фестиваль, расположенный в богатом помидорами районе и ведущий свою историю от спонтанной стычки местных детей в 1945 году, ежегодно проводится в последнюю среду августа.
Получив широкое освещение в средствах массовой информации в 1980-х годах, он превратился в общенациональный и всемирный феномен, привлекающий участников со всего мира.
Для защиты глаз участники надевают плавательные очки, а в качестве одежды обычно выбирают футболки и шорты.
Через несколько минут после окончания часовой битвы город поливают водой из шланга, и все участники принимают душ.
Вот лучшие фотографии с последней феерии!