"Пусть привыкают к хорошей музыке!": Габалинский фестиваль ставит на молодых

By Euronews

Международный слет в Габале - одно из ярких музыкальных событий уходящего лета. Его визитная карточка - равные возможности выступать как для известных исполнителей, так и для совсем юных.

Афишы впечатляли разнообразием: на фестиваль в живописную Габалу приехали исполнители, дирижеры, целые музыкальные коллективы из разных уголков Азербайджана, а также из Великобритании, Турции, Эстонии, Литвы, России и Польши.

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Летний праздник музыки открылся концертом "Вива Опера" в сопровождении Государственного симфонического оркестра.

"13-й фестиваль открывают наши звезды - Юсиф Эйвазов и Динара Алиева, чьи имена известны во всем мире, - с гордостью представил исполнителей Фархад Бадалбейли, художественный организатор слета. - Но есть и программа для молодых".

За спиной худрука - много юных зрителей. Euronews

Звезды настоящие и будущие

Юным дарованиям на фестивале уделили особое, бережное внимание. "В каждом концерте участвуют молодые исполнители. Поддержка, которая оказывается им на фестивале, очень высока, - рассказывает Фуад Ибрагимов, главный дирижер и художественный руководитель Азербайджанского государственного симфонического оркестра. - Будущее каждой страны - ее молодежь, и, конечно, участие молодых людей в таком мероприятии очень ценно".

Большая сцена для маленьких исполнителей. Euronews

Сопровождение молодых талантов носит в республике системный характер. Габалинский фестиваль предоставляет площадку и музыкантам, отобранным по линии проекта "Поддержка молодежи". Он увидел свет в 2016 году и с тех пор решает масштабную задачу, помогая выявлять и взращивать дарования на их пути к большой сцене.

Продолжается XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль pic.twitter.com/kitP7tyXVi — vesti.az (@vesti__az) July 30, 2023

"Фестиваль носит и просветительский характер, - добавляет Фархад Бадалбейли. - Перед каждым концертом выступает лектор. За моей спиной в зале вы слышите детей. Пусть привыкают к хорошей музыке!"

Встреча со зрелыми мастерами и воспитание молодых музыкантов: Габалинский фестиваль создан Фондом Гейдара Алиева и получает поддержку по линии министерства культуры. За годы существования он стал известным во всем мире праздником классической, народной, джазовой и танцевальной музыки, который несколько летних дней и вечеров радует участников и зрителей.