"У меня есть мечта": в США отмечают 60-летие знаменитого Марша на Вашингтон

By Euronews

В столице США начались мероприятия по случаю 60-й годовщины исторического Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу, мирной политической демонстрации, которая состоялась 28 августа 1963 года.

Тысячи людей собрались в субботу на Национальной аллее в центре столицы США по случаю 60-й годовщины исторического марша Мартина Лютера Кинга на Вашингтон, в ходе которого он выступил с призывом бороться за равные возможности для всех американцев.

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Пришедшие в этот день держали в руках лозунги "Равенство - сейчас", "Мы требуем демократии для всех", "Гражданские права должны стать реальностью, а не оставаться мечтой".

"Мы живем в такое время, когда молодое поколение считает, что поколение моего отца и тех, кто пришел после него, не добились необходимого результата. Но свобода никогда не бывает по-настоящему завоеванной. Ее зарабатывают, завоевывают в каждом новом поколении. Бдительность - вот ответ", - сказала дочь Мартина Лютера Кинга Бернис.

В марше на Вашингтон 60 лет назад приняли участие десятки тысяч людей. Это была мирная политическая демонстрация.

28 августа Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь, получившую название "У меня есть мечта".

Марш на Вашингтон считается одной из крупнейших и наиболее значимых акций за расовую справедливость и равенство в истории США.