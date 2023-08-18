Митра Хеджазипур: "За эти годы многие люди были убиты и посажены в тюрьмы. Но гибель Махсы Амини стала началом конца этого режима и поворотным моментом для Ирана".

Имя гроссмейстера Митры Хеджазипур попало в заголовки газет в 2020 году, когда её исключили из женской сборной Ирана по шахматам за выход на соревнование без хиджаба.

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Сейчас она живет в Париже и недавно стала чемпионкой Франции. Не исключено, что в будущем будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Несколько месяцев назад Митра получила французское гражданство и пока работает в столичной инженерной компании.

Мы встретились с шахматисткой в Париже, чтобы поговорить о её решении отказаться от ношения хиджаба и о том, как повлиял на её жизнь поступок Виды Мовахед - девушки, которая пять лет назад устроила акцию, ставшую импульсом для движения простеста. Активистка забралась на трансформаторную будку рядом с площадью Революции в Тегеране с палкой в руках, которая была обмотана снятым с головы платком.

Расскажите, пожалуйста, о том, как вы впервые надели хиджаб.

Митра Хеджазипур: "Поскольку я выросла в религиозной и традиционной семье, ношение хиджаба было для меня нормальным явлением. Но когда мне впервые сказали, что я должна его надеть, мне это не понравилось, я почувствовала себя некомфортно. Мы стали ездить в другие страны, я видела, что спортсменки иногда отставали из-за хиджаба, и им приходилось больше работать, чтобы наверстать упущенные очки. Конечно, в шахматах хиджаб мешает меньше. Но когда тебе навязывают его постоянно, повторяют одно и то же, это действует на нервы.

Это двойное давление, особенно когда ты не веришь в это, но ты обязан смириться с тем, что совсем не принимаешь.

Помню такую историю. Мне было девять, я заняла второе место на международном шахматном турнире среди девочек до 10 лет. Немецкий мальчик моего возраста, тоже шахматист, хотел пожать мне руку, поздравить меня, но мой менеджер сказал, что это неправильно".

Они постоянно напоминали мне о необходимости носить хиджаб. Мы даже не могли покинуть отель без их разрешения. Они всегда были рядом и контролировали всё, что мы говорили и делали.

Митра Хиджазипур со своими родителями Mitra Hejazipour - Instagram

В поездках за вами часто следили сотрудники служб безопасности?

Наблюдение было повсюду, они всегда были с нами и следили за каждым шагом. Они постоянно дёргали нас. Я помню свою первую зарубежную поездку с молодёжной командой, когда сотрудники службы безопасности проверяли, едим ли мы халяльную пищу и носим ли свободную одежду. Они постоянно напоминали мне о необходимости носить хиджаб. Мы даже не могли покинуть отель без их разрешения. Они всегда были рядом и контролировали всё, что мы говорили и делали.

Расскажите о своём решении выйти на турнир в Москве без хиджаба.

В декабре 2019 года я участвовала в московском соревновании без хиджаба. До этого я опубликовала пост в Instagram со словами поддержки женщин. Когда участницы протестов начали снимать платки, многие их осуждали. Меня это разозлило, и я хотела их поддержать. Мне и моим близким звонили люди из федерации и угрожали.

Что они говорили?

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Они требовали, чтобы я быстро удалила это сообщение. Но я уже приняла решение, я была зла и перестала отвечать на звонки. Позвонили моей маме. Она плакала, говорила, меня могут арестовать. Мои родные были очень напуганы. Поэтому пост пришлось удалить.

Митра Хиджазипур во время беседы с журналистом телеканала Euronews Euronews

Как Вы пришли к решению выступить на турнире в Москве без хиджаба?

В то время я играла в клубе во Франции и приехала в Москву прямо оттуда. С начала соревнований я везде ездила без хиджаба и привыкла к этому. Наверное, подруги по команде были на связи с федерацией, и эта история дошла до ушей её членов.

Сначала позвонили и просто сказали, что надо носить хиджаб. Глава федерации прислал мне сообщение, требуя то же самое. Он написал: "Это очень важно для нас, иначе мы снимем тебя с турнира, и ты больше не сможешь играть". Вот такие были угрозы. Но я уже приняла решение и хотела поддержать Виду Мовахед и женщин с улицы Эльхебал.

После того, как я сыграла без платка, глава федерации заявил, что меня выгнали из сборной и что я не смогу играть до конца своей жизни.

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Обсуждали ли вы свои намерения с семьей?

Нет, это было моё личное решение. Я знала, что у него будут последствия. Но я не хотела говорить об этом с родными, чтобы они не помешали моему решению.

Какова была реакция других шахматистов?

Меня не поддержали - по крайней мере, среди шахматистов. Они практически прервали со мной связь. Мы общались только с Сарой Хадим аль-Шариа. Недавно она тоже вышла на соревнования без хиджаба и уехала из страны.

Я спрашивала себя, почему все эти годы я не протестовала против этого давления, принуждения, почему я была с толпой и подчинялась, как все остальные.

Митра Хиджазипур во время интервью Euronews Euronews

Как вы чувствуете себя во Франции, давят ли на вас стереотипы?

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Хотя стереотипы остались в моей голове, но тот опыт, который я получила, заставил меня выйти за эти рамки и мыслить свободнее, ставить перед собой более высокие цели и быть уверенной в том, что я смогу их достичь. Здесь ты думаешь: хотеть - значит уметь. Здесь женщины не считаются вторым полом.

Как повлияли Вида Мовахед и женщины с улицы Эльхебал на ваши взгляды?

Шаг, который сделала Вида Мовахед, оказал на меня огромное влияние. Это меня шокировало. Я спрашивала себя, почему не протестовала против этого давления, принуждения все эти годы, почему я была с толпой и подчинялась, как все остальные. Её мужество вызывало у меня восхищение.

Как только вы испытаете чувство свободы, назад дороги уже не будет. Режим больше не может остановить это движение.

Вида Мовахеди демонстративно сняла платок в центре Тегерана Social Networks

Что вы испытали, узнав о смерти Махсы Амини?

Это большая трагедия для её семьи и для всего иранского народа. За эти годы многие люди были убиты и посажены в тюрьмы. Но гибель Махсы Амини стала началом конца этого режима и поворотным моментом в истории для Ирана".

Как Вы оцениваете возвращение на улицы патрулей "полиции нравов"?

Я не сомневаюсь, что этот режим без колебаний пойдёт на любые меры, чтобы подавить людей и не дать им двигаться вперёд. Но в то же время я считаю, что перемены уже произошли. Когда женщины Ирана однажды высвободились из тисков Исламской республики, это стало необратимым. Когда вы почувствовали вкус свободы, назад дороги уже нет. Режим больше не может остановить это движение.

Если бы Вы могли обратиться к Виде Мовахед, что бы вы сказали?

Я очень благодарна ей. Я ценю её смелость. Её поступок зажёг искру в умах таких людей, как я. Мы годами носили хиджаб, привыкли к этому. Мы даже не задавались вопросом, зачем это делаем, хотя не верим объяснениям. Вида Мовахед дала мне понять, что нельзя опускать головы, что мы должны протестовать. Её поступок невероятно много значит для меня, я буду помнить о нём всегда".