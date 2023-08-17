Роберту Де Ниро - 80: его самые запоминающиеся роли в кино

Любите ли вы Де Ниро так, как любим его мы? Рассказываем о наших любимых ролях знаменитого актера

Сегодня Роберту Де Ниро исполняется 80 лет, почему бы не вспомнить лучшие кинороли одного из ярчайших актеров всех времен?

РЕКЛАМА

Мы все помним его по фильмам "Таксист", " Крестный отец 2", "Бешеный бык", " Король комедии", и не исключено, что он получит третий "Оскар" (после "Крестного отца 2 " 1975 года и "Бешеного быка" 1981 года) за новый фильм _"_Убийцы цветочной луны ", который мы видели в Каннах в этом году. Если он это сделает, то, кстати, установит новый рекорд по самому длительному перерыву между получением "Оскара" - 42 года.

А пока журналисты команды Euronews Culture перечисляют своих личных фаворитов. И некоторые из них могут вас удивить.

Итак, в хронологическом порядке.

Джимми Конвей - "Славные парни" (1990)

В классическом фильме Мартина Скорсезе "Славные парни"1990 года Роберт Де Ниро играет одну из ключевых ролей в исключительном ансамбле актеров, в который также входят Джо Пеши и Рэй Лиотта. Особенно выделяется сцена с участием Де Ниро в образе Джимми Конвея. Он сидит в баре, курит сигарету, и тут на его лице появляется угрожающая ухмылка. За эти короткие секунды Де Ниро успевает донести до зрителя план своего героя по расправе с Морри, не произнеся при этом ни единого слова. Это один из самых тонких и блестящих образцов экранной игры за всю историю кино. И попробуйте найти еще кого-то, кто выглядит круче, покуривая сигарету, чем Де Ниро... Тео Фаррант

Леонард Лоу - "Пробуждение" (1990)

Как бы я ни восхищался работой Де Ниро, играющего злодеев Скорсезе, мне ближе всего его роль, наполненная светом. В фильме "Пробуждение" Де Ниро играет Леонарда Лоу, жертву летаргического энцефалита, страдающего акинетическим мутизмом. Когда врач (его с нежным изяществом играет Робин Уильямс) вводит ему экспериментальный препарат L-DOPA, это пробуждает его от кататонического состояния. Фильм основан на мемуарах невролога Оливера Сакса 1973 года. Лоу переживает кратковременное, но глубокое возвращение к нормальной жизни. Мысль о том, как она прекрасна, фильм доносит до зрителя во многом благодаря Де Ниро. Блеск в его глазах заставляет переживать за человека, который так близок к свободе, но так далек от нее. Джонни Уолфиш

Лоренцо Аньелло - "Бронксская история" (1993)

Режиссерский дебют Роберта Де Ниро, фильм "Бронксская история" 1993 г., посвящен жизни американцев итальянского происхождения в рабочем квартале Нью-Йорка в 1960-е годы. Де Ниро играет Лоренцо, водителя автобуса и отца главного героя Калоджеро, или Си. Лоренцо окружен организованной преступностью в своем районе и всеми силами старается уберечь сына от соблазнов присоединиться к ней. Это усложняется тем, что босс районной мафии Сонни, которого играет Чезз Палминтери (Chazz Palminteri), гламуризирует свой криминальный опыт и соблазняет Си вступить в его организацию. Персонаж Де Ниро разрывает сердце. Он много работает, пытаясь прокормить семью, и он единственный в фильме, кто имеет мужество противостоять преступным организациям, окружающим его. Реальность, которая была и в некоторой степени остается реальностью как для итальянской американской общины в Нью-Йорке, так и для итальянцев в Италии. Разочарований и унижений, которым подвергается герой Де Ниро, достаточно, чтобы заставить любого ребенка иммигрантов крепко обнять своих родителей. Савин Маттоцци

Нил МакКоули - "Схватка" (1995)

Я никогда не забуду, как впервые увидел фильм "Схватка". В 1995 году я впервые посетил Париж вместе с родителями. Шли проливные дожди, из-за которых последние несколько дней мы провели в основном в помещении, посещая музеи. У родителей явно закончились идеи, и они решили пойти в кино. Мы посмотрели три фильма: "Остров головорезов", "Золотой глаз" и "Схватку". Формально я был слишком молод, чтобы смотреть "Схватку". Но постер был настолько привлекательным, что я убедил маму взять меня. Я к тому времени уже посмотрел "Изгоняющего дьявола" на VHS, так чем же этот гангстерский фильм может тронуть мою нежную чувствительность? Оказалось, что очень даже, поскольку напряженная криминальная эпопея Майкла Манна сильно задела. Тогда я еще не знал, какое знаменательное событие произошло, когда Аль Пачино и Роберт Де Ниро впервые оказались на одном экране. Но если фильм Манна запомнился всем тем, что в нем впервые сошлись две легенды экрана (в "Крестном отце 2" они вместе не снимались), то мне - спокойным стоицизмом и непринужденным хладнокровием расчетливого карьерного вора Нила Макколи. Он был точен, жестко скроен, но сила Де Ниро заключалась в том, что он позволял тонким проблескам человека, скрывающегося за стальным гангстером, проглядывать сквозь него, особенно под конец фильма. Он был ледяным, но трещины в броне, которые Де Ниро довел до совершенства, сделали Нила очень интересным персонажем. И по сей день это одна из его самых впечатляющих и размеренных ролей, далеко не похожая на многие великие творения Де Ниро, которыми я также дорожу, и которые определяются чувством непредсказуемости. Так что спасибо за дождь, Париж! Давид Мурикан

Джек Бернс - "Знакомство с родителями" (2000)

В резком контрасте с яростными и неистовыми персонажами, определившими большую часть карьеры Роберта Де Ниро, его роль Джека Бернса, отставного агента контрразведки ЦРУ, привлекает внимание к его комедийным способностям. Как следует из названия, фильм "Знакомство с родителями" рассказывает о несчастном Гейлорде Факере (Бен Стиллер), медбрате, который знакомится с семьей своей девушки Пэм (Тери Поло), намереваясь сделать ей предложение. Не все проходит гладко - да и как это может быть, когда перед тобой слишком подозрительный отец, который постоянно делает жуткие жесты "я слежу за тобой". Именно роль Де Ниро в роли раздражительного старика (которую он еще не раз будет играть в своей дальнейшей карьере) делает этот фильм таким забавным. Эмбер Брайс

Бесстрашный Вождь - "Приключения Рокки и Буллвинкля" (2000)

Только Роберту Де Ниро могло сойти с рук такое - сыграть персонажа по имени Бесстрашный Вождь, да еще в настолько провальном фильме. Большинство из вас, несомненно, выбросили из головы этот ужас "Приключения Рокки и Буллвинкля". Готовы поспорить, что Де Ниро именно так и поступил. Выбор лауреата премии "Оскар" в компанию к мультяшным белке и лосю все еще вызывает недоумение спустя 23 года после выхода фильма. Заслуживала ли эта старая история перезагрузки в XXI веке? Как бы то ни было, но Де Ниро не только сыграл главную роль в фильме, но и выступил в качестве сопродюсера. Несмотря на звездное мастерство Де Ниро и ностальгическую привлекательность исходного материала, фильм служит предостережением в отношении адаптации классических анимационных фильмов к реальной жизни. Но несмотря ни на что комедийное исполнение Де Ниро добавляет интересный пласт к его очень разнообразной карьере. Готовность брать на себя нестандартные роли, подобные этой, позволила ему оставаться одним из великих голливудских актеров на протяжении десятилетий его карьеры. Саския О'Донохью

С днем рождения, Роберт! Мы будем болеть за тебя на церемонии вручения "Оскара" в 2024 году.