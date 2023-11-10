Компания Роберта Де Ниро заплатит за "токсичную рабочую среду"

By Euronews

Бывшая помощница Де Нира и вице-президент компании утверждала, что стала жертвой дискриминации по половому признаку. По ее словам, она до сих пор страдает от депрессии и не может устроиться на работу

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Компания Роберта Де Ниро "Canal Productions" должна выплатить $1,25 млн бывшему вице-президенту по производству и финансам и личной помощнице де Ниро Грэм Чейз Робинсон.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал, что компания несет ответственность за "дискриминацию по половому признаку и преследование" - после того, как Робинсон обвинила Де Ниро в том, что он создал для нее "токсичную рабочую среду". В частности, она рассказала, что актер настаивал на том, чтобы она чесала ему спину.

По ее словам, обстановка была настолько токсичной, что она до сих пор страдает от тревоги и депрессии и не работает уже четыре года, несмотря на то, что подала своё резюме на 638 вакансий.

Робинсон работала на "Canal Productions" в 2008-2019 годах.

Компания подала против нее иск на $6 млн, утверждая, в частности, что та использовала средства компании на личные расходы и смотрела Netflix, находясь на рабочем месте.