Старейшая озёрная деревня Европы

Считается, что поселение, найденное на озере Охрид, датируется периодом между 6000 и 5800 годами до нашей эры. Жители, вероятно, построили его для защиты от нападений. На участке были обнаружены тысячи досок с шипами.

Это деревня может считаться самой старой приозёрной деревней в Европе. Она была найдена на дне Охридского озера, которое называют "Жемчужиной Балкан". Оно находится на границе между Албанией и Северной Македонией.

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На албанской стороне Охридскоого озера группа учёных обнаружила то, что когда-то было поселением, в котором все дома были установлены на сваях. Считается, что они были построены примерно 8 тысяч лет назад. Радиоуглеродный анализ даитровал постройки концом шестого - началом седьмого тысячелетия до нашей эры, и получается, что они на несколько сотен лет старше, чем ранее известные озерные поселения в Средиземноморье и Альпах.

У археологов еще много вопросов о том, как и почему появилось здест это поселение.

"Построить свою деревню на деревянных сваях было сложной задачей, - говорит Адриан Анастасти. - И важно понять, почему эти люди выбрали именно этот тип архитектуры".

Одна из гипотез состоит в том, что люди, построившие поселение, хотели защитить себя. Во время одного из многочисленных погружений археологи обнаружили свидетельства того, что тысячи досок с шипами использовались в качестве защитных баррикад. Чтобы, наконец, получить четкий ответ на этот и все другие возникающие вопросы, нам нужно подождать около двух десятилетий, времени, необходимого для полного изучения этого места.