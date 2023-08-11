EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Старейшая озёрная деревня Европы

Археологи изучают найденное на дне Охридского озера поселение
Археологи изучают найденное на дне Охридского озера поселение Авторское право AFP
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVuuklevkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Считается, что поселение, найденное на озере Охрид, датируется периодом между 6000 и 5800 годами до нашей эры. Жители, вероятно, построили его для защиты от нападений. На участке были обнаружены тысячи досок с шипами.

Это деревня может считаться самой старой приозёрной деревней в Европе. Она была найдена на дне Охридского озера, которое называют "Жемчужиной Балкан". Оно находится на границе между Албанией и Северной Македонией.

РЕКЛАМА

На албанской стороне  Охридскоого озера группа учёных обнаружила то, что когда-то было поселением, в котором все дома были установлены на сваях. Считается, что они были построены примерно 8 тысяч лет назад. Радиоуглеродный анализ даитровал постройки концом шестого - началом седьмого тысячелетия до нашей эры, и получается, что они на несколько сотен лет старше, чем ранее известные озерные поселения в Средиземноморье и Альпах.

У археологов еще много вопросов о том, как и почему появилось здест это поселение.

"Построить свою деревню на деревянных сваях было сложной задачей,  - говорит Адриан Анастасти. - И важно понять, почему эти люди выбрали именно этот тип архитектуры".

Одна из гипотез состоит в том, что люди, построившие поселение, хотели защитить себя. Во время одного из многочисленных погружений археологи обнаружили свидетельства того, что тысячи досок с шипами использовались в качестве защитных баррикад. Чтобы, наконец, получить четкий ответ на этот и все другие возникающие вопросы, нам нужно подождать около двух десятилетий, времени, необходимого для полного изучения этого места.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Охридское озеро: ЮНЕСКО бьёт тревогу

Охридское озеро: уникальный подводный музей

Цукерберг против Маска: главы Мета и Х собираются сразиться в клетке?

Албания Археология История