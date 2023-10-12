Учёные подтвердили возраст старейшего свайного поселения в Европе

By Борян Йовановски

Останки жилища обнаружены на берегу Охридского озера на границе Северной Македонии и Албании.

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В водах Охридского озера в деревне Лин на границе Албании и Северной Македонии археологи нашли деревянные колья, оставшиеся от древнего поселения. Оказалось, что это было старейшее из известных науке жилищ в Европе. Возраст находок из каменного века подтвердили лабораторные исследования, – рассказала в интервью Euronews археолог Фроседа Топа:

«Согласно данным углеродного анализа, это поселение относится к периоду раннего неолита, то есть примерно за 5800 лет до рождения Христа. Ему 6800 лет, что делает его старейшим свайным поселением, найденным в Европе».

По словам Топы, находка в деревне Лин открывает новые перспективы для изучения древнейшей истории европейской цивилизации и раздвигает её хронологические рамки:

«Фактически, это показывает, что цивилизация или, вернее, культура поселений действительно восходит к очень давним временем в Европе. До сих пор древнейшие поселения были датированы в Малой Азии, а также в Африке. А Европа немного отставала с датировками. Но теперь вы видим, что люди также были здесь, возделывали землю, устраивали свою жизнь. И это происходило раньше, чем мы считали, поэтому это очень важно для истории Европы».

Образцы находок сейчас анализируются в Оксфордском университете и, как ожидается, это даст важные ответы о том, как люди жили в Европе 8000 лет назад.