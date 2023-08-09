MTV Video Music Award 2023: Тейлор Свифт и SZA лидируют по числу номинаций

Номинанты объявлены. Лидирует Тейлор Свифт, за ней следуют SZA, Оливия Родриго, Doja Cat и Ники Минаж.
Тейлор Свифт возглавила список номинантов на премию MTV Video Music Awards 2023 года.
Она лидирует с восемью номинациями - семь за клип "Anti-Hero" и номинацию "Артист года". За ней следует SZA, у которой шесть номинаций.
Обе были отмечены в номинации "Видео года" за клипы "Anti-Hero" и "Kill Bill" соответственно. За ними следуют Doja Cat, Майли Сайрус, Ники Минаж, Оливия Родриго, а также Сэм Смит и Ким Петрас, у которых по пять номинаций. BLACKPINK, Дидди и Шакира получили по четыре номинации.
У Свифт 14 наград VMA. Она уступает по их количеству Бейонсе, у которой 28 (две - с группой Destiny's Child), Мадонне (20) и Леди Гага (19).
Бейонсе номинирована на звание "Артист года". После выхода альбома "Renaissance" она не выпустила ни одного музыкального видеоклипа, поэтому не номинирована на другие награды.
В 2023 году на церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 12 сентября, будет рекордное количество номинантов - 35 человек, включая Петраса, а также Metro Boomin' и Rema, которые могут похвастаться тремя номинациями.
Церемония вручения премии будет проходить в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В настоящее время в Интернете началось голосование поклонников в 15 гендерно-нейтральных категориях, включая новую номинацию "Лучший афробит". Голосование заканчивается в пятницу, 1 сентября.
Ниже представлен полный список номинаций:
Видео года
- Doja Cat - "Attention"
- Майли Сайрус - "Flowers"
- Ники Минаж - "Super Freaky Girl"
- Оливия Родриго - "Vampire"
- Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
- SZA - "Kill Bill"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"
Артист года
- Бейонсе
- Doja Cat
- Karol G
- Ники Минаж
- Шакира
- Тейлор Свифт
Песня года
- Майли Сайрус - "Цветы"
- Оливия Родриго - "Вампир"
- Рема и Селена Гомес - "Calm Down"
- Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
- Стив Лейси - "Bad Habit"
- SZA - "Kill Bill"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"
Лучший новый артист
- GloRilla
- Ice Spice
- Kaliii
- Peso Pluma
- PinkPantheress
- Рене Рапп
Push-выступление года
- Август 2022: Saucy Santana - "Booty"
- Сентябрь 2022: Stephen Sanchez - "Until I Found You"
- Октябрь 2022: JVKE - "Золотой час"
- Ноябрь 2022: Flo Milli - "Conceited"
- Декабрь 2022: Reneé Rapp - "Colorado"
- Январь 2023: Сэм Райдер - "All The Way Over"
- Февраль 2023 г.: Armani White - "GOATED"
- Март 2023 г.: Fletcher - "Becky's So Hot"
- Апрель 2023: Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride"
- Май 2023: Ice Spice - "Princess Diana"
- Июнь 2023: FLO - "Losing You"
- Июль 2023: Лорен Спенсер Смит - "That Part"
Лучшая совместная работа
- David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"
- Post Malone & Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"
- Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"
- KAROL G & Shakira - "TQG"
- Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - "Creepin' (Remix)"
- Rema & Selena Gomez - "Calm Down"
Лучшая поп-музыка
- Деми Ловато - "Swine"
- Дуа Липа - "Dance the Night"
- Эд Ширан - "Eyes Closed"
- Майли Сайрус - "Flowers"
- Оливия Родриго - "Vampire"
- P!NK - "Trustfall"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"
Лучший хип-хоп
- Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"
- DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "STAYING ALIVE"
- GloRilla & Cardi B - "Tomorrow 2"
- Lil Uzi Vert - "Just Wanna Rock"
- Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - "Kant Nobody"
- Metro Boomin ft. Future - "Superhero (Heroes and Villains)"
- Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"
Лучший рок
- Foo Fighters - "The Teacher"
- Linkin Park - "Lost (Original Version)"
- Red Hot Chili Peppers - "Tippa My Tongue"
- Måneskin - "The Loneliest"
- Metallica - "Lux Æterna"
- Muse - "You Make Me Feel Like It's Halloween"
Лучшая альтернатива
- Blink-182 - "Edging"
- Boygenius - "The Film"
- Fall Out Boy - "Hold Me Like a Grudge"
- Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"
- Paramore - "This Is Why"
- Thirty Seconds To Mars - "Stuck"
Лучшая латиноамериканская песня
- Anitta - "Funk Rave"
- Bad Bunny - "Where She Goes"
- Eslabon Armado & Peso Pluma - "Ella Baila Sola"
- Grupo Frontera & Bad Bunny - "un x100to"
- Karol G & Shakira - "TQG"
- Rosalía - "Despechá"
- Шакира - "Acróstico"
Лучший R&B
- Alicia Keys ft. Lucky Daye - "Stay"
- Chlöe ft. Chris Brown - "How Does It Feel"
- Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - "Creepin' (Remix)"
- SZA - "Shirt"
- Toosii - "Favorite Song"
- Yung Bleu & Nicki Minaj - "Love In The Way"
Лучший K-Pop
- Aespa - "Girls"
- Blackpink - "Pink Venom"
- Fiffty Fifty - "Cupid"
- Seventeen - "Super"
- Stray Kids - "S-Class"
- Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride"
Лучший афробит
- Ayra Starr - "Rush"
- Burna Boy - "It's Plenty"
- Davido ft. Musa Keys - "Unavailable"
- Fireboy DML & Asake - "Bandana"
- Либианка - "Люди"
- Rema & Selena Gomez - "Calm Down"
- Wizkid ft. Ayra Starr - "2 Sugar"
Видео для добра
- Alicia Keys - "If I Ain't Got You (Orchestral)"
- Bad Bunny - "El Apagón - Aquí Vive Gente"
- Деми Ловато - "Swine"
- Дав Кэмерон - "Breakfast"
- Imagine Dragons - "Crushed"
- Maluma - "La Reina"
Лучшая операторская работа
- Адель - "Я пью вино"
- Эд Ширан - "Eyes Closed"
- Janelle Monae - "Lipstick Lover"
- Кендрик Ламар - "Count Me Out"
- Майли Сайрус - "Flowers"
- Оливия Родриго - "Vampire"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"
Лучшее направление
- Doja Cat - "Attention"
- Дрейк - "Falling Back"
- Кендрик Ламар - "Count Me Out"
- Megan Thee Stallion - "Her"
- Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
- SZA - "Kill Bill"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"
Лучшее художественное направление
- Boygenius - "The Film"
- Blackpink - "Pink Venom"
- Doja Cat - "Attention"
- Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"
- Megan Thee Stallion - "Her"
- SZA - "Shirt"
Лучшие визуальные эффекты
- Fall Out Boy - "Love From the Other Side"
- Harry Styles - "Music for a Sushi Restaurant"
- Мелани Мартинес - "Void"
- Ники Минаж - "Super Freaky Girl"
- Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"
Лучшая хореография
- Blackpink - "Pink Venom"
- Dua Lipa - "Dance the Night"
- Jonas Brothers - "Waffle House"
- Megan Thee Stallion - "Her"
- Panic! at the Disco - "Middle of a Breakup"
- Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
Лучший монтаж
- Blackpink - "Pink Venom"
- Кендрик Ламар - "Rich Spirit"
- Майли Сайрус - "River"
- Оливия Родриго - "Vampire"
- SZA - "Kill Bill"
- Тейлор Свифт - "Anti-Hero"