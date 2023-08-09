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MTV Video Music Award 2023: Тейлор Свифт и SZA лидируют по числу номинаций

SZA (слева) и Тейлор Свифт (справа) лидируют в номинациях MTV VMA 2023 года
SZA (слева) и Тейлор Свифт (справа) лидируют в номинациях MTV VMA 2023 года Авторское право Michael Zorn/Invision/AP - AP Photo/George Walker
 David Mouriquand

Номинанты объявлены. Лидирует Тейлор Свифт, за ней следуют SZA, Оливия Родриго, Doja Cat и Ники Минаж.

Тейлор Свифт возглавила список номинантов на премию MTV Video Music Awards 2023 года.

РЕКЛАМА

Она лидирует с восемью номинациями - семь за клип "Anti-Hero" и номинацию "Артист года". За ней следует SZA, у которой шесть номинаций.

Обе были отмечены в номинации "Видео года" за клипы "Anti-Hero" и "Kill Bill" соответственно. За ними следуют Doja Cat, Майли Сайрус, Ники Минаж, Оливия Родриго, а также Сэм Смит и Ким Петрас, у которых по пять номинаций. BLACKPINK, Дидди и Шакира получили по четыре номинации.

У Свифт 14 наград VMA. Она уступает по их количеству Бейонсе, у которой  28 (две - с группой Destiny's Child), Мадонне (20) и Леди Гага (19).

Бейонсе номинирована на звание "Артист года". После выхода альбома "Renaissance" она не выпустила ни одного музыкального видеоклипа, поэтому не номинирована на другие награды.

В 2023 году на церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 12 сентября, будет рекордное количество номинантов - 35 человек, включая Петраса, а также Metro Boomin' и Rema, которые могут похвастаться тремя номинациями.

Церемония вручения премии будет проходить в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В настоящее время в Интернете началось голосование поклонников в 15 гендерно-нейтральных категориях, включая новую номинацию "Лучший афробит". Голосование заканчивается в пятницу, 1 сентября.

Ниже представлен полный список номинаций:

Видео года

  • Doja Cat - "Attention"
  • Майли Сайрус - "Flowers"
  • Ники Минаж - "Super Freaky Girl"
  • Оливия Родриго - "Vampire"
  • Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
  • SZA - "Kill Bill"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Артист года

  • Бейонсе
  • Doja Cat
  • Karol G
  • Ники Минаж
  • Шакира
  • Тейлор Свифт

Песня года

  • Майли Сайрус - "Цветы"
  • Оливия Родриго - "Вампир"
  • Рема и Селена Гомес - "Calm Down"
  • Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
  • Стив Лейси - "Bad Habit"
  • SZA - "Kill Bill"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Лучший новый артист

РЕКЛАМА
  • GloRilla
  • Ice Spice
  • Kaliii
  • Peso Pluma
  • PinkPantheress
  • Рене Рапп

Push-выступление года

  • Август 2022: Saucy Santana - "Booty"
  • Сентябрь 2022: Stephen Sanchez - "Until I Found You"
  • Октябрь 2022: JVKE - "Золотой час"
  • Ноябрь 2022: Flo Milli - "Conceited"
  • Декабрь 2022: Reneé Rapp - "Colorado"
  • Январь 2023: Сэм Райдер - "All The Way Over"
  • Февраль 2023 г.: Armani White - "GOATED"
  • Март 2023 г.: Fletcher - "Becky's So Hot"
  • Апрель 2023: Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride"
  • Май 2023: Ice Spice - "Princess Diana"
  • Июнь 2023: FLO - "Losing You"
  • Июль 2023: Лорен Спенсер Смит - "That Part"

Лучшая совместная работа

  • David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"
  • Post Malone & Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"
  • Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"
  • KAROL G & Shakira - "TQG"
  • Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - "Creepin' (Remix)"
  • Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Лучшая поп-музыка

  • Деми Ловато - "Swine"
  • Дуа Липа - "Dance the Night"
  • Эд Ширан - "Eyes Closed"
  • Майли Сайрус - "Flowers"
  • Оливия Родриго - "Vampire"
  • P!NK - "Trustfall"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Лучший хип-хоп

  • Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"
  • DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "STAYING ALIVE"
  • GloRilla & Cardi B - "Tomorrow 2"
  • Lil Uzi Vert - "Just Wanna Rock"
  • Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - "Kant Nobody"
  • Metro Boomin ft. Future - "Superhero (Heroes and Villains)"
  • Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Лучший рок

РЕКЛАМА
  • Foo Fighters - "The Teacher"
  • Linkin Park - "Lost (Original Version)"
  • Red Hot Chili Peppers - "Tippa My Tongue"
  • Måneskin - "The Loneliest"
  • Metallica - "Lux Æterna"
  • Muse - "You Make Me Feel Like It's Halloween"

Лучшая альтернатива

  • Blink-182 - "Edging"
  • Boygenius - "The Film"
  • Fall Out Boy - "Hold Me Like a Grudge"
  • Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"
  • Paramore - "This Is Why"
  • Thirty Seconds To Mars - "Stuck"

Лучшая латиноамериканская песня

  • Anitta - "Funk Rave"
  • Bad Bunny - "Where She Goes"
  • Eslabon Armado & Peso Pluma - "Ella Baila Sola"
  • Grupo Frontera & Bad Bunny - "un x100to"
  • Karol G & Shakira - "TQG"
  • Rosalía - "Despechá"
  • Шакира - "Acróstico"

Лучший R&B

  • Alicia Keys ft. Lucky Daye - "Stay"
  • Chlöe ft. Chris Brown - "How Does It Feel"
  • Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - "Creepin' (Remix)"
  • SZA - "Shirt"
  • Toosii - "Favorite Song"
  • Yung Bleu & Nicki Minaj - "Love In The Way"

Лучший K-Pop

  • Aespa - "Girls"
  • Blackpink - "Pink Venom"
  • Fiffty Fifty - "Cupid"
  • Seventeen - "Super"
  • Stray Kids - "S-Class"
  • Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride"

Лучший афробит

РЕКЛАМА
  • Ayra Starr - "Rush"
  • Burna Boy - "It's Plenty"
  • Davido ft. Musa Keys - "Unavailable"
  • Fireboy DML & Asake - "Bandana"
  • Либианка - "Люди"
  • Rema & Selena Gomez - "Calm Down"
  • Wizkid ft. Ayra Starr - "2 Sugar"

Видео для добра

  • Alicia Keys - "If I Ain't Got You (Orchestral)"
  • Bad Bunny - "El Apagón - Aquí Vive Gente"
  • Деми Ловато - "Swine"
  • Дав Кэмерон - "Breakfast"
  • Imagine Dragons - "Crushed"
  • Maluma - "La Reina"

Лучшая операторская работа

  • Адель - "Я пью вино"
  • Эд Ширан - "Eyes Closed"
  • Janelle Monae - "Lipstick Lover"
  • Кендрик Ламар - "Count Me Out"
  • Майли Сайрус - "Flowers"
  • Оливия Родриго - "Vampire"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Лучшее направление

  • Doja Cat - "Attention"
  • Дрейк - "Falling Back"
  • Кендрик Ламар - "Count Me Out"
  • Megan Thee Stallion - "Her"
  • Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
  • SZA - "Kill Bill"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Лучшее художественное направление

  • Boygenius - "The Film"
  • Blackpink - "Pink Venom"
  • Doja Cat - "Attention"
  • Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"
  • Megan Thee Stallion - "Her"
  • SZA - "Shirt"

Лучшие визуальные эффекты

  • Fall Out Boy - "Love From the Other Side"
  • Harry Styles - "Music for a Sushi Restaurant"
  • Мелани Мартинес - "Void"
  • Ники Минаж - "Super Freaky Girl"
  • Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Лучшая хореография

  • Blackpink - "Pink Venom"
  • Dua Lipa - "Dance the Night"
  • Jonas Brothers - "Waffle House"
  • Megan Thee Stallion - "Her"
  • Panic! at the Disco - "Middle of a Breakup"
  • Сэм Смит и Ким Петрас - "Unholy"

Лучший монтаж

  • Blackpink - "Pink Venom"
  • Кендрик Ламар - "Rich Spirit"
  • Майли Сайрус - "River"
  • Оливия Родриго - "Vampire"
  • SZA - "Kill Bill"
  • Тейлор Свифт - "Anti-Hero"

Дополнительные источники • AP

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