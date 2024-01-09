Нацистское приветствие в Риме?

Итальянская оппозиция обвиняет власти в бездействии, когда в Риме сотни людей устроили флешмоб с нацистским приветствием

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Итальянская оппозиция требует от правительства объяснить, как сотни людей смогли устроить флешмоб с нацистским приветствием без вмешательства полиции во время митинга в Риме в воскресенье вечером.

Государственное телевидение Rai сообщило, что полиция проводит расследование, но Элли Шляйн, лидер Демократической партии, потребовала от министра внутренних дел дать объяснения в парламенте по поводу бездействия стражей порядка. Вне парламента министр уже дал некоторые разъяснения:

"Перед теми, кто следит за общественным порядком, стоит задача обеспечить проведение демонстраций таким образом, чтобы не было инцидентов. Маттео Пиантедози министр внутренних дел Италии

Премьер-министр Джорджа Мелони еще не высказалась, но её заместитель и глава итальянской дипломатии Антонио Таяни, который представляет правоцентристов в правящей коалиции, заверил, что его партия не является фашистской и что "все акции в поддержку диктатур должны быть осуждены".

Воскресный митинг проводился в память об убийстве в 1978 году членов неофашистской группировки. Ответственность за него взяли на себя левые радикалы.