После пандемии билеты на концерты многих известных артистов стали значительно дороже. Почему?

Когда-то увидеть выступление любимого артиста перед многотысячной аудиторией было вполне доступно. К примеру, в 1975 году можно было посетить концерт Элтона Джона на лондонском стадионе "Уэмбли", заплатив всего лишь £3.50. В пересчете на сегодняшние деньги это составляет £37.56 (€43.91).

Причем это был Элтон Джон на пике своей популярности, выступавший на самой большой площадке Великобритании с сет-листом, включавшим такие хиты, как Rocket Man, Candle in the Wind и Bennie and the Jets. К тому же, он выступал на фестивале Mid Summer Music, в котором также участвовали The Beach Boys, Eagles, Rufus & Chaka Khan.

Мысль о том, что можно увидеть такой набор исполнителей за столь доступную сумму, сегодня кажется фантастической.

Ticketmaster против фанатов

Тейлор Свифт в 2023 году имеет фактически аналог культурного статуса Элтона Джона в 1975 году. Когда в продажу поступили билеты на концерты тура Eras в Северной Америке, сайт продажи билетов Ticketmaster "упал".

Когда же он снова заработал, его алгоритм "динамического ценообразования" отреагировал на невероятный спрос и взвинтил стоимость билетов до совершенно недостижимых пределов.

Поклонники, естественно, были расстроены сложившейся ситуацией. Часть людей остались без билетов, а другие заплатили за возможность увидеть певицу гораздо больше, чем ожидалось. Группа из 26 фанатов даже подала коллективный гражданский иск против Ticketmaster, обвинив его в мошенничестве, ценовом сговоре и нарушении антимонопольного законодательства.

Сама Тейлор Свифт была в ярости от действий Ticketmaster. "Чудесно, что 2,4 млн человек получили билеты, но меня очень бесит, что многие из них чувствуют себя так, будто прошли через несколько нападений медведей, чтобы получить их", — написала она в Instagram, добавив, что компания-распространитель заверила ее, что сможет справиться с таким спросом.

🚨| @taylorswift13 on “The Eras Tour” via IG stories pic.twitter.com/ZVoN9NJg8T — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 18, 2022

Когда пришло время продажи билетов на европейский этап тура, Тейлор Свифт попыталась решить эту проблему. На этот раз поклонники могли заранее зарегистрироваться на интересующие их концерты. Те, кто приобрел 10-й студийный альбом звезды Midnights, вышедший в прошлом году, могли получить специальный код для предварительной продажи. Для тех же, кто не успел, день начала продаж напоминал сцену из фильма Джеймса Бонда, где слишком мало живых тел скармливают прожорливым пираньям.

Некоторым, кому посчастливилось попасть на экран продажи билетов, приходилось довольствоваться билетами, не соответствующему бюджету.

Есть сообщения о том, что люди платили за билет около 410 евро. Причем не за билеты в VIP-секции или с хорошим оброзом, а за обычные места. Некоторые из тех, кому удалось купить недорогие билеты, обнаружили, что они сидят в зоне за сценой и смотрят на задник сцены.

Завышенные цены

Тейлор Свифт оказалась в центре разговоров о завышенных ценах на билеты, но этот феномен характерен не только для нее.

Как уже упоминалось, покупка билетов на стадионные туры Бейонсе, Coldplay, Мадонны и даже на последний тур Элтона Джона была сопряжена со сложным процессом бронирования и непомерно высокими ценами.

Одна из причин — стоимость гастролей. Глобальный инфляционный кризис затрагивает все сферы гастрольной деятельности — от электричества до транспорта. Британским артистам, гастролирующим в странах ЕС, также приходится учитывать возросшую после брексита бюрократическую нагрузку.

Другой момент — в том, что мало кто из артистов зарабатывает значимые деньги на продаже пластинок. Благодаря стриминговым сервисам типа Spotify, артисты практически не получают остаточных отчислений, и основными источниками их доходов являются гастроли и продажа мерча. Впрочем, это не относится к Тейлор Свифт, чья популярность сделала Midnights самой продаваемой пластинкой века.

И последний аргумент в пользу артистов: многие из этих крупномасштабных туров отличаются невероятно высоким качеством исполнения. Любой, кто видел видеоролики тура Тейлор Свифт Eras или Бейонсе Renaissance, подтвердит впечатляющее качество реквизита, хореографии и нарядов.

I don’t think we talk enough about the lightening production at the Renaissance tour, This is why Beyoncé is the greatest visual artist ever. pic.twitter.com/HyDSKl3UL7 — Niamh🥀 (Fan Acc) (@msyonceslay) July 28, 2023

И всё же не покидает ощущение, что эти звезды эстрады ожидают от своих поклонников слишком многого в финансовом плане. В 2009 году, до пандемии, увидеть Muse на стадионе "Уэмбли" можно было за 45 фунтов стерлингов, а сегодня — уже за 68 фунтов (79 евро). Radiohead в 2012 году стоили 70 фунтов стерлингов, или 95 фунтов (110 евро) сегодня.

Совсем недавно, в прошлом году, на концерте Кендрика Ламара в Амстердаме было столько же впечатляющих хореографических номеров, сколько и у его коллег, но при этом билеты стоили 89,60 евро за стоячие места и 78,40 евро за лучшие непремиальные места. Билеты на верхние трибуны можно было приобрести даже за 56 евро.

Роберт Смит, участник группы The Cure, также занял позицию против завышенных цен на билеты. Последний тур легендарной группы стал самым продаваемым и прибыльным за всю ее историю. Однако для достижения этой цели The Cure не пришлось прибегать к завышению цен: в среднем они стоили 68,54 доллара (62,32 евро), что примерно на 37% меньше, чем у других подобных исполнителей.

Конечно, тур Тейлор Свифт стал одним из самых продаваемых в истории, как и её последний альбом. К тому же она продолжает переиздавать старые альбомы и, вероятно, является одним из немногих артистов, способных зарабатывать в Spotify.

Тейлор Свифт в Нэшвилле, США. 5 мая 2023. AP Photo

Назвать всё это корпоративной машиной, призванной печатать деньги в карманах певицы и ее команды, не так уж сложно. Конечно, под всем этим скрывается художник, но с каждым обручем, через который приходится перепрыгивать поклонникам, артистизм затушевывается все больше и больше.

Хуже всего, что в проигрыше оказываются фанаты. Те, кто смог достать билеты, тратят сумму, которая в условиях кризиса стоимости жизни, скорее всего, не позволит им увидеть другого артиста такого масштаба еще долгое время. Кроме того, необходимо еще и получить удовольствие от концерта, когда вы на него попадете. Одно дело — уйти с концерта, потратив разумную сумму, с ощущением, что все было хорошо. Если же это весь ваш свободный доход за месяц, то гораздо больше шансов почувствовать, что вам обязаны показать лучший концерт в вашей жизни.