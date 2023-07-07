На аукционе Christie's проданы уникальные картины Рембрандта

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Картины были найдены экспертом аукционного дома во время оценки коллекции британской семьи, которая не знала об авторстве. О существовании портретов ничего не было известно и современным искусствоведам.

На аукционе Christie's в Лондоне более чем за 13 миллионов евро проданы два портрета кисти голландского художника Рембрандта.

Картины были найдены экспертом аукционного дома во время оценки коллекции британской семьи, которая не знала, что они были написаны Рембрандтом. О существовании портретов ничего не было известно и искусствоведам.

В ходе двухлетнего исследования выяснилось, что портреты купца Яна Виллемса ван дер Плюма и его жены Яапген Карелс были написаны в 1635 году, и в последний раз были проданы в 1824 году, также на аукционе Christie's

Цена продажи превысила оценки Christie's, которые составляли от семи до девяти миллионов евро.

Эти небольшие картины, как полагают, были последней известной парой портретов кисти Рембрандта, сохранившейся в частных руках. Эти работы представляют собой изображения пожилой пары, которая была близка Рембрандту и его семье, что дает уникальное представление о роли голландского мастера как художника в его окружении.

"Написанные с глубоким чувством человечности, эти портреты являются одними из самых маленьких и самых интимных портретов Рембрандта, которые мы знаем, добавляя что-то новое к нашему пониманию его бесспорной гениальности", - отметил Генри Петтифером, заместитель председателя Christie's International по картинам старых мастеров, обнаруживший эти портреты.