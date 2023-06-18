Итоги международного фестиваля анимационных фильмов в Анси

Главный приз международного фестиваль анимационных фильмов в Анси был единогласно присужден фильму "Линда хочет курицу".

Фестиваль анимационных фильмов в Анси вынес свой вердикт, наградив французский полнометражный фильм "Линда хочет курицу" (Linda veut du poulet).

В Анси были представлены более 100 стран, продемонстрированы сотни кино-, теле-, короткометражных и полнометражных фильмов — город уже давно зарекомендовал себя как центр мировой анимации.

Главный приз "Кристалл" считается большим достижением для создателей фильмов".

"Это было невероятно — находиться здесь и представлять свой фильм. Это большой стресс, потому что представить анимационный фильм перед людьми, которые тоже снимают фильмы, — это нечто", — говорит режиссер Себастьен Лауденбах.

"Да, этот фильм создавался в Анси, начиная со стадии написания, на каждом шагу, мы были там, так что это ошеломляющий результат, но это было почти в порядке вещей", — говорит режиссер Кьяра Мальта.

"Кристалл" был единогласно присужден фильму "Линда хочет курицу". Это история матери, которой трудно сдержать обещание приготовить своей дочери курицу с перцем в день забастовки во Франции. Смешная, нежная и одновременно дерзкая картина полюбилась многим зрителям фестиваля.

Приз жюри получил венгерский режиссер Арон Гаудер за политический фильм "Четыре души Койота" о коренных американцах, лишенных своей земли... который показывает, что анимация — не только для детей!

"Я уверен, что Disney, Pixar и Marvels, которые проталкивают эту "семейную тематику", сначала думали, что это для семьи и детей, но тут много серьезных номинаций, и я думаю, что люди должны видеть их больше", — говорит режиссер Арон Гаудер.

"За годы своего существования фестиваль анимационного кино в Анси стал крупным международным событием для анимационных фильмов всех жанров, стилей и форматов. Творчество с одной стороны, бизнес с другой — два полюса кинематографа, объединенные в одном фестивале", — передает корреспондент Euronews Фредерик Понсар.