Лапы, хвост и попкорн: бангкокский кинотеатр приглашает на сеансы домашних животных

Десятки четвероногих кинозрителей приехали на открытие первого в Таиланде кинотеатра для животных, который начал работу в столице страны Бангкоке.

Пушистая белая кошечка в желтой кофточке свернулась на сиденье. Рядом с ней примостилась чихуахуа в костюме краба Себастьяна, чтобы вместе посмотреть диснеевскую "Русалочку", а один терьер даже в подражание Ариэль пришел в рыжем парике и с русалочьим хвостом.

Нет, это не удивительный сон. Эта троица была среди десятков четвероногих кинозрителей, которые приехали в минувшие выходные на открытие первого в Таиланде кинотеатра для животных на окраине столицы.

Однако не каждая собака была желанной гостьей на открытии. За пределами кинотеатра раздавался вой разочарования, когда 62-килограммового аляскинского маламута по кличке Тунгчае, прибывшего в оснащенной вентилятором тележке для собак площадью 1,5 квадратных метра - сочли чересчур большим.

Домашняя кошка исследует сиденья в кинотеатре в день открытия кинотеатра для домашних животных i-Tail Pet Cinema в Таиланде. AFP

Как объясняет представитель компании Major Cineplex, животным приходится надевать подгузники и смотреть кино в специальных сумках, пока звук и освещение настраиваются для их комфорта.

"Бангкок - не очень дружелюбный к домашним животным город", - цитирует его агентство AFP.

По его словам, некоторые домашние животные, приобретенные во время пандемии, теперь страдают от чувства разлуки, когда хозяева больше не работают дома или находятся в изоляции.

Как появилась идея?

Индустрия домашних животных в стране считается второй по величине в Азии после китайской. По некоторым данным, в 2021 году в стране насчитывалось около 8,3 миллиона собак и 3,7 миллиона кошек.

Во время пандемии коронавируса количество владельцев домашних животных возросло, и теперь предприятия пытаются извлечь из этого выгоду.

Полезны ли походы в кино для домашних животных?

Несмотря на то, что кинотеатры гарантируют защиту животных, не все владельцы животных в восторге от этой идеи.

Одна жительница Бангкока рассказывает, что, хотя ее кошка часто засыпает рядом с ней на диване перед телевизором, она никогда бы не взяла своего питомца в кино и считает эту концепцию "неестественной" и "пыточной".

"Быть застегнутым__в клетке, вряд ли это приятно животным", - сказала она.

Другие полагают, что их питомцы действительно могут наслаждаться фильмом.

"Атмосфера в кинотеатре похожа на атмосферу в спальне", - говорит кинолюбитель, обожающий и домашних животных.

"Там темно и прохладно, поэтому я думаю, что он заснет, если звук не слишком громкий. Но даже если в некоторые моменты и бывает шумно, то он может проснуться и немного посмотреть кино", - предполагает мужчина.