Фотография в стиле ню помогает защитить рыбу в мировых океанах

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Хелена Бонем Картер с тунцом, Джуди Денч с лобстером, Джиллиан Андерсон с угрем: зачем звезды фотографируются обнаженными с морскими обитателями?

Слово "рыба" обычно не вызывает сексуальных ассоциаций. Но что если бы некоторые из самых известных и привлекательных людей мира смело позировали обнаженными рядом с этими скользкими морскими обитателями?

Организацией таких фотосессий с 2009 года занимается Fishlove.

Их цель? Рассказать людям о необходимости защиты морских экосистем Земли и содействовать практике экологически корректного рыболовства.

Объектами их фотосъемок становились самые разные люди — от уважаемой обладательницы премии "Оскар" Джуди Денч и дальновидного основателя Virgin Ричарда Брэнсона до безмерно талантливой Хелены Бонем Картер.

Теперь Fishlove намерена вновь раздвинуть границы, представив дерзкую и заставляющую задуматься фотовыставку под названием "Покончить с чрезмерным выловом рыбы в ЕС: десятилетие прошлого и десятилетие грядущего" перед зданием Европарламента в Брюсселе.

Почему обнаженные фотографии?

Хелена Бонем Картер и большеглазый тунец, 2015 John Swannel

Решение использовать наготу в качестве средства коммуникации может вызвать недоумение, но в Fishlove твердо убеждены, что "обнаженная правда" о чрезмерном вылове рыбы важна.

Привлекающие взгляд портреты, на которых изображены неравнодушные к этой проблеме знаменитости, призваны заставить зрителя осознать пагубное воздействие чрезмерного вылова рыбы на наши океаны.

В Fishlove считают, что хотя управление рыболовством в ЕС достигло определенного прогресса, оно не выполнило всех своих обязательств.

"В условиях климатического кризиса и кризиса биоразнообразия пришло время для принимающих решения в ЕС лиц вдохновиться мужеством этих знаменитостей и предпринять смелые действия по преобразованию рыболовства для обеспечения здоровых морских экосистем и борьбы с изменением климата", — говорится в заявлении организации.

Чего ожидать от выставки в Брюсселе?

Джиллиан Андерсон и морской угорь, 2013 Denis Rouvre

На открывшейся 6 июня выставке "Покончить с переловом рыбы в ЕС" представлены портреты 20 знаменитостей, включая таких, как Джуди Денч, Хелена Бонем Картер, Шон Пенн, Джиллиан Андерсон, Эмма Томпсон, Грег Уайз и Рутгер Хауэр.

Выставка будет проходить в Брюсселе до пятницы 9 июня, что дает посетителям достаточно времени, чтобы задуматься о своих собственных отношениях с океанами.

В Музее естественных наук также пройдет гала-мероприятие "Покончим с переловом рыбы", на котором выступят Жан-Марк Барр, Грета Скакки и Райнер Бок.

Во время гала-вечера Fishlove представит новую серию фотографий со знаменитостями, среди которых — Райнер Бок, Любна Азабаль, Клаудия Джерини, Даница Чурчич, Лена Мелкер и Джесси Бакли.

Эмма Томпсон, Грег Уайз и обыкновенный угольщик Jillian Edelstein

Мелани Лоран и краб, 2013 Denis Rouvre