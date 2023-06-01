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Объекты культурного наследия возвращаются на родину

Среди возвращенных артефактов настенные росписи и мозаики начала новой эры.
Среди возвращенных артефактов настенные росписи и мозаики начала новой эры.   -  Авторское право  AP Photo
 Антон Хмельнов

В Италию из Великобритании вернулись предметы искусства и объекты культурного наследия на сумму свыше 12 млн евро. Сокровища выставлены на всеобщее обозрение в римском замке Сант-Анджело

Сотни объектов культурного наследия, которые недавно были возвращены в Италию из Великобритании, выставлены в замке Сант-Анджело в Риме.

Некоторые из похищенных сокровищ относятся к восьмому веку до нашей эры и оцениваются в 12 миллионов евро. Предметы искусства вывозили после секретных археологических раскопок. Среди артефактов - этрусский бронзовый стол на трёх ножках, мраморные бюсты времён Римской империи и настенные росписи, которые, как считается, были вывезены с раскопок в районе вулкана Везувий.

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