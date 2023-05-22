Саграда Фамилия: жителям Барселоны грозит выселение с приближением завершения строительства

Graham Keeley

Уже 141 год идет строительство Саграды Фамилии, всемирно известной своим архитектурным великолепием и ставшей одним из символов бесконечности. Сейчас из-за проекта жителям близлежащих домов грозит выселение

Длинная очередь туристов змеится вокруг Саграды Фамилии, шедевра Антонио Гауди, который невольно стал символом незаконченного дела.

Обычное утро у самой популярной достопримечательности Испании. Но за захватывающими дух шпилями базилики кроются серьезные проблемы.

Планы по строительству огромной лестницы, ведущей к недостроенному главному входу в храм, повлекут за собой снос трех городских кварталов, что заставит покинуть свои жома около 1 000 семей и предприятий.

Под угрозой кварталы на соседней улице Калле Майорка, которые уже находятся в опасной близости от базилики.

Фонд, контролирующий храм, похоже, намерен продолжить реализацию этих планов, несмотря на противодействие со стороны ассоциаций жителей. Окончательное решение остается за городским советом Барселоны.

Лестница в ад

Сальвадор Барросо, адвокат и представитель Ассоциации пострадавших от Саграды Фамилии, местной группы протеста, обратился в суд, чтобы помешать строительству предлагаемой лестницы.

Барросо утверждает, что лестница не значилась в первоначальных планах Гауди, а была придумана учениками архитектора после его смерти в 1926 году, когда он попал под трамвай. Первоначальные планы были уничтожены анархистами в начале гражданской войны в Испании.

"Это не работа Гауди, но она повлияет на жизнь около 3 000 человек, которые живут рядом с базиликой. Таких людей, как я, которые живут рядом с этим местом уже 30 лет или даже больше", - сказал Барросо в интервью Euronews Culture. - Это меч, и никто не знает, куда он опустится. В случаях экспроприации единственным, кто может принять решение, является местный совет. Они должны сделать это быстро и не смотреть по сторонам".

Сальвадор Барросо Сальвадор Барросо

Городской совет Барселоны до сих пор уклонялся от принятия решения, но в контексте выборов в местные органы власти 28 мая, он может неохотно согласиться на план, предусматривающий снос десятков домов.

Мэр Барселоны Ада Колау, придерживающаяся левых взглядов, еще до вступления в гражданскую должность проводила кампанию за прекращение выселения людей из их домов. Выселение потенциальных избирателей будет выглядеть не лучшим образом.

"Мы работаем с представителями Саграды Фамилии, жителями соседних домов и другими организациями, чтобы найти наилучшее решение для завершения работ и удовлетворения потребностей города, - сказал Euronews представитель городского совета. - Барселона хочет гарантировать право на жилье и свести к минимуму число пострадавших".

Городской совет заявил, что хочет улучшить условия для людей, живущих в непосредственной близости от базилики, и уменьшить негативное воздействие массового туризма.

"Мы хотим найти наилучшее решение в сложной ситуации, в которой существуют законные интересы, но которые явно противоположны", - добавили в горсовете.

Статус объектов национального наследия ЮНЕСКО охватывает только ту часть базилики, которая была завершена при жизни архитектора.

"Мы стремимся завершить проект Гауди полностью. По этой причине мы создали форум для диалога в феврале 2020 года с городским советом, соседями и другими заинтересованными сторонами в городе, чтобы найти наилучшее решение", - заявила представитель фонда в интервью Euronews Culture.

Со времени начала работ в 1882 году Саграда Фамилия стала всемирно известной своим архитектурным великолепием и одним из символов бесконечности.

Внутри храма свет пробивается сквозь синие и красно-оранжевые витражи, а посетители вытягивают шеи, чтобы посмотреть на фигуры, вырезанные на башнях наверху.

Внутри собора AP

Последняя дата завершения строительства - 2026 год - теперь выглядит неопределенной после задержек, вызванных пандемией.

В прошлом году базилику посетили 3,7 миллиона туристов со всего мира, что составляет около 80% от числа туристов, приезжавших до пандемии.

Самую большую группу посетителей среди иностранцев составляют американцы - 13,8%, за ними следуют французы - 11,2% и итальянцы - 9,4%. Испанцы составляют самую большую группу среди всех посетителей - 17,5%.

В 2022 году доход фонда составил 100,7 млн евро, из которых 53,9 млн евро было использовано на текущие строительные работы. Остальные средства либо сохраняются, либо используются для будущих работ или местных проектов.

По соглашению, подписанному между испанским правительством и Ватиканом в 1979 году, фонд не обязан публиковать отчетность и платить налоги.

Он должен декларировать только доходы от сувенирного магазина, а доходы от посетителей рассматриваются как пожертвования.