Бразилия прощается с королевой рока

В планетарии Сан-Паулу прошла панихида по певице, писательнице и композитору Рите Ли. Она скончалась в возрасте 75 лет.

Тысячи бразильцев, оплакивающих недавнюю смерть королевы бразильского рока Риты Ли, присоединились к поминкам в планетарии Сан-Паулу, который часто посещала и писала о нём в своих мемуарах 75-летняя певица.

Своими хитами Mania de Você и Agora Só Falta Você, Ли оставила неизгладимый след, отмеченный её мятежным духом, креативностью и идеями, которые помогли ознакомить бразильское общество с феминизмом. Президент Лула сказал, что Рита Ли опередила своё время, её имя вписано в историю бразильской музыки.