"Евровидение-2023": Ливерпуль готовится ко второму полуфиналу

Сегодня вечером в Ливерпуле станут известны имена еще 10 участников финала песенного конкурса "Евровидение"

Десять исполнителей уже прошли в финал "Евровидения", который состоится в субботу в Ливерпуле, десять мест остаются вакантными. Яркими выступлениями в первом полуфинале отметились Швеция, Финляндия и другие страны, а вот Ирландия выбыла из дальнейшей борьбы.

"Сегодня вечером для меня самым ярким событием была Норвегия. Да, определенно", - говорит этот мужчина.

"Мне понравилась "Ча-ча-ча", - рассказывает этот зритель.

Поклонники с нетерпением ждут второго полуфинала в четверг вечером, где еще 16 исполнителей будут бороться за места в Гранд-финале крупнейшего в мире песенного конкурса. К фаворитам многие относят австрийский дуэт Тейя и Салена и словенскую группу Joker Out. Но по остальным путевкам в финал сохраняется неопределенность.

За пределами главной арены Ливерпуль кипит от волнения, так как здесь проходит огромное количество мероприятий, посвященных "Евровидению" и украинской культуре.

Смешение поп-музыки и политики создало уникальную атмосферу, пропитанную чувством единства с Украиной и коллективным желанием хорошо провести время.

Кристина Дмитрик Кларк, руководитель украинского хора: "Мы здесь, на банкете "Дискотека Солидарности". Мы танцевали, пели, и пока мы это делали, мы также нарезали овощи, готовили еду, а потом сядем и насладимся едой вместе. Это смесь блюд из Ливерпуля с блюдами из Украины".