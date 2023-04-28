Первомай: тёмное происхождение Международного дня трудящихся

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Как кровавые протесты в Чикаго в 1886 году привели к появлению государственного праздника, отмечаемого во всем мире.

Международный день трудящихся - государственный праздник в большей части Европы, но появлением своим он обязан стране, которая находится по другую сторону Атлантики.

В 1884 году на съезде в американском городе Чикаго профсоюзы, недовольные действиями работодателей, объявили, что с 1 мая 1886 года рабочий день будет длиться восемь часов. В те годы многим американцам приходилось работать по 12 часов в день семь дней в неделю в непростых условиях и за низкую зарплату. Они предупредили, что если требование не будет выполнено, рабочие по всей территории США начнут забастовку.

Через два года 1 мая на работу не вышли 300 000 рабочих, в течение нескольких следующих дней за ними последовали другие. В Чикаго, который в то время был центром американского рабочего движения, начались стихийные митинги и демонстрации.

Гравюра "Демонстрация на площади Хеймаркет" Wikipedia

Во время демонстрации на Хеймаркет-сквер 4 мая 1886 года в полицейских была брошена бомба, в ответ они открыли огонь по митинговавшим. Несколько человек с обеих сторон погибли.

В последующие месяцы восемь подозреваемых были арестованы и обвинены в убийстве сотрудников полиции. Четверых казнили, пятый покончил жизнь самоубийством, а оставшиеся трое позже были помилованы губернатором штата Иллинойс, который назвал судебный процесс "пародией на правосудие".

С тех пор 1 мая стало не только борьбой за улучшение условий труда, но и днем памяти "хеймаркетских мучеников".

Однако сегодня Первомай не является государственным праздником в США. День труда официально празднуется в первый понедельник сентября (с 1894 года). Однако американские рабочие по-прежнему часто отмечают 1 мая протестами и публичными демонстрациями.

В попытке приуменьшить значение этого дня и нанести удар по левым политическим кругам в разгар холодной войны с 1958 года в США 1 мая стал Днем лояльности.