Легенда футбола Пеле как прилагательное. Кого еще можно удостоить такой чести?

Легенда футбола Пеле включен в бразильский словарь португальского языка в качестве прилагательного. Euronews Culture предлагает добавить еще три фамилии.

Словарь Коллинза пишет о Пеле так: "Бразильский футболист: забил 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии (1957-71) и был в составе команд, выигравших Кубок мира в 1958, 1962 и 1970 годах. "

Справедливо, лаконично и основано на фактах.

Однако в ближайшее время ситуация изменится, поскольку в один из бразильских словарей португальского языка добавил "Пеле" в качестве официального прилагательного, которое следует использовать при описании исключительных результатов.

Словарная статья гласит: "Тот, кто необычен, или тот, кто из-за своего качества, ценности или превосходства не может сравниться ни с чем или ни с кем, как Пеле; <...> исключительный, несравненный, уникальный. Примеры: он пеле в баскетболе, она пеле в теннисе, они пеле в бразильском театре, он пеле в медицине".

Объявление словаря Михаэлиса является частью кампании, которую поддержали более 125 000 человек, чтобы увековечить имя покойного футболиста за пределами спорта.

Это не первый случай, когда наследие Пеле изменило язык его родной страны.

Например, португальский спортивный термин "gol de placa" переводится как "гол, достойный мемориальной доски" и относится к мячу Пеле, который тот забил, обведя всех защитников. Стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро аплодировал ему две минуты стоя. В память об этом уникальном голе на "Маракане" установлена бронзовая мемориальная доска.

Петиция Euronews Culture

Наша петиция включает добавление (слева направо) Джуди Денч, Джиллиан Андерсон и Тома Уэйтса в словарь IMDB, Fox, ANTI

Раз уж мы пошли таким путем, кто готов выступить с петицией о включении следующих имен в словарь?

Денч

Джуди Денч, одна из величайших британских актрис.

Определение: выбиваться из общего ряда, быть несравненной во всем.

Пример 1: "Кейт Бланшетт была просто денч в фильме Тар"

Пример 2: "Ты показалась мне абсолютно денч на первом свидании. Когда будет второе?"

Андерсон

Джиллиан Андерсон, американская актриса, наиболее известная по роли специального агента Даны Скалли в сериале "Секретные материалы".

Определение: излучать энергию "Богоматери скептицизма" с изяществом и хладнокровием, при этом принимая на веру то, что является необоснованными утверждениями.

Пример: "Спасибо, Брайан, ты был просто андерсон во время презентации, но некоторые твои утверждения просто бредовые".

Уэйтс

Том Уэйтс, американский композитор, автор песен и актер, национальное достояние, чей голос звучит так, будто человек с рождения полоскал рот виски с бритвенными лезвиями после каждого приема пищи.

Определение: продолжать пить после похмелья.

Пример: "Дэвид, что у тебя на завтрак?"

"Чай с большим количеством сахара и ликером, сигареты и мысли о том, как вломиться на кладбище и все там развалить, прежде чем изложить это на бумаге".

"Ты сегодня уэйтс! Мне то же самое, пожалуйста".

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