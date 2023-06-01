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Основное время матча с "Ромой" завершилось вничью 1:1. Победителя определила серия пенальти, сильнее оказался испанский клуб. Своим седьмым титулом "Севилья" установила рекорд по числу еврокубков

Испанская "Севилья" в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы, установив рекорд по числу титулов в еврокубках. Матч прошел на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

В основное время победителя выявить не удалось — команды сыграли в ничью.

Паоло Дибала вывел "Рому" вперед на 35-й минуте, а на 55-й минуте автогол защитника Джанлуки Манчини сравнял счет в пользу "Севильи".

Судьбу трофея решала серия пенальти.

Джанлука Манчини и Рожер Ибаньес не смогли забить за "Рому", в то время как Лукас Окампос, Эрик Ламела, Иван Ракитич и Гонсало Монтиэль успешно реализовали свои моменты за "Севилью".

В плей-офф Лиги Европы команда из Севильи попала из Лиги чемпионов. На пути к финальному матчу с "Ромой" испанцы победили ПСВ, "Фенербахче", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".