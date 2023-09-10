Рекорд Пеле побит: на счету Неймара 79 голов

Неймар побил рекорд Пеле по числу забитых голов и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Неймар побил рекорд своего соотечественника легендарного Пеле по числу забитых мячей в составе сборной Бразилии и стал лучшим бомбардиром в её истории.

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Президент бразильской федерации футбола вручил ему мемориальную доску, и футболист отпраздновал это событие вместе с товарищами по команде после пресс-конференции.

"Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это", - сказал Неймар.

Он забил два гола в матче отборочного турнира чемпионата мира против Боливии и довёл свой личный счёт до 79. Трёхкратный чемпион мира Пеле забил в своё время 77 мячей.