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Рекорд Пеле побит: на счету Неймара 79 голов

Неймар празднует пятый гол своей команды в ворота Боливии во время отборочного матча чемпионата мира по футболу на стадионе Мангейран в Белене, Бразилия, 8 сентября 2023 года.
Неймар празднует пятый гол своей команды в ворота Боливии во время отборочного матча чемпионата мира по футболу на стадионе Мангейран в Белене, Бразилия, 8 сентября 2023 года. Авторское право AP Photo/Bruna Prado
By Кнарик Хачатрян
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Неймар побил рекорд Пеле по числу забитых голов и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Неймар побил рекорд своего соотечественника легендарного Пеле по числу забитых мячей в составе сборной Бразилии и стал лучшим бомбардиром в её истории.

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Президент бразильской федерации футбола вручил ему мемориальную доску, и футболист отпраздновал это событие вместе с товарищами по команде после пресс-конференции.

"Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это", - сказал Неймар. 

Он  забил два гола в матче отборочного турнира чемпионата мира против Боливии и довёл свой личный счёт до 79. Трёхкратный чемпион мира Пеле забил в своё время 77 мячей.

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