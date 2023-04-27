"Перестаньте лгать": стамбульский художник No More Lies и его муралы

Euronews

Работы No More Lies можно увидеть и в Брюсселе — в рамках фестиваля Balkan Trafik!

No More Lies — один из самых ярких художников Стамбула. Он рисует гигантские муралы на стенах города — например, здесь, в двух шагах от дворца османских султанов Долмабахче на берегу Босфора.

Его работы говорят об актуальном: этот "Олень-оригами" напоминает о глобальном потеплении и лесных пожарах.

"Некоторые люди лгут, и все это знают. Я пытаюсь сказать: "Пожалуйста, перестаньте лгать и давайте вместе жить нашу жизнь, что бы вы ни делали, с чем бы вы ни столкнулись, как бы вы себя ни вели", — объясняет No More Lies.

Художник, псевдоним которого переводится как "Больше никакой лжи", рисует и в стамбульском метро. Одна из работ посвящена женщинам, оставившим след в истории.

Современные районы — тоже отличная площадка для творчества. Здесь можно найти стену с образами морских животных под угрозой исчезновения.

"Если видишь животных на улицах, забываешь, что несешь с собой — политически, культурно — и видишь только животных. Поэтому я выбираю животных, чтобы рассказать историю. Все они связаны с моей жизнью, моими чувствами и борьбой", — рассказывает художник.

Последняя работа No More Lies находится в Брюсселе и была завершена только на прошлой неделе. Каждый год здесь проходит фестиваль Balkan Trafik!, на который съезжаются представители культур юго-восточной Европы.

"Я собрал традиционные для каждой страны цветы. Из Греции, Турции, Албании, Боснии и Герцеговины. Они цветут от одного стебля, который символизирует культурное наследие этих стран и их единый корень", — говорит No More Lies.

Balkan Trafik! будет проходить в Брюсселе и Намюре до 29 апреля. Его организаторы даже создали в столице Бельгии "тропу стрит-арта", где можно увидеть работы молодых балканских художников — например, "Терзаемого призраками" косоварки Фиторе Бериша.