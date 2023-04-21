Любимые страны "Евровидения"

"Евровидение-2023" уже не за горами.

Долгожданный финал любимого европейского песенного конкурса, который состоится 13 мая в Ливерпуле, подарит нам незабываемую ночь музыки, выступлений и захватывающего подсчета голосов.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, какие страны были самыми успешными в истории "Евровидения"?

Какая страна набрала больше всего баллов и завоевала сердца миллионов зрителей по всей Европе?

В недавнем исследовании, опубликованном Startle, было подсчитано общее количество баллов, полученных каждой страной в финале "Евровидения", начиная с первого конкурса в 1956 году.

Вот пять стран, набравших наибольшее количество баллов в финале "Евровидения".

1. Швеция

Шведская группа Abba позирует после победы на национальном отборе на "Евровидение" с песней "Waterloo" Olle Lindeborg/AP

Согласно исследованию, Швеция стала самой любимой страной Европы в финалах "Евровидения", набрав 5 888 баллов за 60 выступлений.

Швеция выигрывала конкурс 6 раз, а ее конкурсанты неизменно очаровывали жюри и зрителей своими запоминающимися мелодиями и впечатляющими выступлениями.

Кто же хоть немного не любит ABBA?

2. Великобритания

На втором месте - Великобритания, принимающая в этом году конкурс от имени Украины.

Несмотря на то, что стране не привыкать и к провалам с круглыми нулями (она не набрала ни одного балла в 2003 и 2021 годах), конкурсанты из Великобритании 64 раза участвовали в финале "Евровидения" и на сегодняшний день набрали 4 546 баллов.

Более того, Сэм Райдер, участник от Великобритании в 2022 году, набрал наибольшее количество баллов для страны в финале за всю историю, получив более 460 баллов за свою межгалактическую песню "Space Man".

Сможет ли Мэй Мюллер, восходящая звезда Великобритании, поддержать успешную серию британских побед на "Евровидении" с ее дерзкой песней "I Wrote A Song"?

3. Италия

Итальянская группа Maneskin выступает во время гранд-финала "Евровидения" на арене Palaolimpico в Турине, Италия, 14 мая 2022 года AP Photo

Италия занимает третье место в исследовании, набрав в общей сложности 4 509 баллов "Евровидения".

Эта страна трижды выигрывала конкурс, последний раз в 2021 году, когда рок-группа Måneskin очаровала зрителей своим зажигательным исполнением песни "Zitti E Buoni". Группа получила впечатляющие 524 балла.

В среднем, каждое выступление Италии в финале набирало 98 баллов, что свидетельствует об их неизменном успехе в конкурсе. Браво, Италия!

4. Франция

О-ля-ля! Франция занимает четвертое место на "Евровидении" с 4 269 баллами, имея в активе в общей сложности пять побед.

Однако ее последняя победа датируется 1977 годом с очаровательной мелодией Мари Мириам "L'oiseau et l'enfant".

Но французов не стоит сбрасывать со счетов! Букмекеры, похоже, положили глаз на участницу конкурса от Франции 2023 года La Zarra, включив ее в десятку фаворитов этого года. Возможно, она одержит неожиданную победу для страны и вернет им славу "Евровидения".

5. Норвегия

Завершает пятерку лидеров Норвегия, набравшая 3 706 баллов за свои финальные выступления.

Интересно, что победитель 2009 года, Александр Рыбак, стал на тот момент рекордсменом по количеству баллов в истории "Евровидения" со своей композицией "Fairytale".

В финале он получил 387 баллов, опередив на 169 баллов занявшую второе место Исландию.

А как насчет новичков и "темных лошадок" "Евровидения"?

В то время как у пяти ведущих стран есть преимущество в виде десятилетий участия в конкурсе, некоторые страны добились значительных успехов, выступая гораздо реже.

Давайте поближе познакомимся с этими скрытыми жемчужинами, которые ярко блеснули на сцене "Евровидения", бросив вызов трудностям и оставив свой след в истории конкурса.

Эти страны имеют наибольшее количество средних баллов.

1. Болгария

Кристиан Костов из Болгарии ожидает этапа голосования во время финала Евровидения в Киеве, 13 мая 2017 года. Efrem Lukatsky/AP

Болгария, 15 раз участвовавшая в "Евровидении" и 5 раз выходившая в финал, занимает первое место по общему среднему количеству баллов за выход в финал.

Несмотря на то, что болгарские конкурсанты никогда не побеждали в конкурсе, они постоянно демонстрировали блестящие выступления, набирая в среднем 283 балла в финале - самый высокий средний показатель среди всех стран-участниц.

В 2017 году Кристиан Костов, исполнивший песню "Beautiful Mess", занял второе место, набрав 615 баллов, что является самым высоким результатом, когда-либо достигнутым Болгарией в истории "Евровидения".

2. Австралия

Еще одна страна, которая произвела поразительное впечатление за относительно короткий период времени, - это Австралия.

С момента своего дебюта в 2015 году австралийские конкурсанты выходили в финал 6 раз из 9 выступлений, набирая в среднем 231 балл за финальное выступление.

Более того, всего через год после своего дебюта австралийская певица Дами Им заняла второе место, набрав ошеломляющие 511 баллов, что дало право считать ее выдающейся исполнительницей в истории "Евровидения".

3. Сербия и Черногория

Сербия и Черногория хоть и участвовали в "Евровидении" всего три раза, но их средний результат в 200 баллов в финале, безусловно, заслуживает внимания.

На их дебютном конкурсе в 2004 году талантливый Желько Йоксимович покорил публику своим трогательным исполнением песни "Lane moje" и занял второе место.

Он едва не стал первым, уступив украинским "Wild Dances" в исполнении Русланы.

4. Украина

Kalush Orchestra AP Photo

Украина - еще одна страна, которая по-настоящему зажигала на сцене "Евровидения", участвуя в конкурсе 19 раз и 17 раз выходя в финал!

Набрав в среднем 199 баллов в каждом финале, эта страна неизменно демонстрирует первоклассные выступления.

Прошлый год был особенно запоминающимся для Украины, когда сенсационный Kalush Orchestra увез домой заветный стеклянный трофей, исполнив невероятно трогательную песню "Stefania".

В этом году участие Украины в конкурсе уже вызывает ажиотаж: дуэт электронной музыки Tvorchi считается одним из главных фаворитов.

Со своим зажигательным треком "Heart of Steel" они готовы продолжить историю успеха Украины на "Евровидении".

5. Россия

Несмотря на то, что Россия была одной из самых успешных стран в новейшей истории "Евровидения", в настоящее время ее участие в конкурсе находится под запретом после военного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Россия дебютировала на конкурсе "Евровидение" в 1994 году и победила в 2008 году с песней "Believe" в исполнении Димы Билана. В целом, у России впечатляющий средний результат - 160 баллов за одно финальное выступление.

Однако нынешний запрет бросил тень неопределенности на будущее участие в конкурсе российских исполнителей.