Dominion отстояла честь перед лицом ложных обвинений Fox News

Американский телеканал Fox News и компания по подсчету голосов на выборах Dominion заключили внесудебное соглашение на сумму около 800 миллионов долларов, чтобы положить конец судебному спору о клевете.

В своих репортажах канал Fox News представлял Dominion как инструмент на службе у американских демократов во время президентских выборах 2020 года. Канал обвинял компанию в якобы имевшей место схеме подтасовки голосов, что подкрепило аргументы проигравшего кандидата, республиканца Дональда Трампа, о фальсификации результатов голосования.

В судебном иске компания Dominion обвинила телеканал Fox News в клевете, потребовав 1,6 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба. В результате внесудебного соглашения компания согласилась получить половину от этой суммы. Комментируя это решение, адвокат компании заявил, что "ложь имеет последствия", а "урегулирование спора в размере 787,5 млн долларов означает восстановление справедливости и признание ответственности".

Соглашение было достигнуто всего за несколько минут до начала судебного процесса и объявлено уже после того, как присяжные в зале были приведены к присяге.

Представители канала Fox News, который известен своей близостью к республиканцам и Трампу, заявили, что "удовлетворены" соглашением по иску Dominion, указав также на признание "ложными некоторых утверждений в отношении Dominion".

Мировое соглашение ещё должно быть утверждено судьей, что сведёт на нет долгую - как ожидалось - судебную тяжбу. Это возможно повлияет на предстоящую предвыборную президентскую кампанию, в которой собирается участвовать и Дональд Трамп.