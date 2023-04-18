Критика Би-би-си и монархии: британцы готовятся к коронации Карла III

Euronews

Пока одни британцы готовятся праздновать коронацию Карла III в следующем месяце, другие — критикуют монархию.

Так британская группа активистов Republic, которая хочет "видеть монархию упраздненной, а короля — избранным демократическим путем главой государства", обвинила Би-би-си в отсутствии беспристрастности при освещении событий и неспособности привлечь королевскую семью к ответственности.

Они направили директору Би-би-си по редакционным и политическим стандартам Дэвиду Джордану письмо, в котором говорится, что жалоба "особенно актуальна в свете предстоящей коронации".

Republic обвиняет журналистов в неспособности "озвучить разумный баланс мнений по данному вопросу". "Вовлеченным лицам должно быть глубоко стыдно за то, что вместо смелых репортажей мы имеем бессодержательное, пустое и нечестное освещение событий от Би-би-си, которая боится общественного осуждения и дворцового влияния", — говорится в письме.

"Недавний опрос YouGov показал, что только 15% населения с энтузиазмом относятся к коронации, а большинство не заинтересовано в ней. Освещение событий на Би-би-си говорит об обратном, — утверждают активисты. — Поддержка отказа от монархии поднялась выше 30%, а поддержка монархии среди людей моложе 40 лет упала ниже 50%. Однако ничего из этого не отражено в репортажах Би-би-си".

В ответ представитель Би-би-си сказал: "Мы считаем, что наши репортажи справедливы и должным образом беспристрастны, и BBC News всегда стремится отразить ряд точек зрения в нашем освещении событий в жизни королевской семьи".

Билборд активистов Republic с надписью "Не мой король" republic.org.uk

Кто такие Republic и что такое #NotMyKing?

Антимонархическая группа призывает положить конец системе конституционной монархии в Великобритании и считает, что наследственные государственные должности противоречат всем демократическим принципам. Движение набрало силу после смерти королевы Елизаветы II, и с тех пор хэштег #NotMyKing не сходит со страниц в социальных сетях.

Republic была основана еще в 2006 году и является членом организации Common Cause — альянса республиканских движений в Содружестве, а также Альянса европейских республиканских движений со штаб-квартирой в Стокгольме. Сейчас её возглавляет Питер Кафферки.

Группа протестовала против королевской свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году и свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Акция протеста Republic рядом с Вестминстерским аббатством AFP

После смерти королевы в 18 городах Великобритании и ряде районов Лондона появились билборды с антимонархической рекламой. На каждом из билбордов был хэштег #NotMyKing рядом с фотографией нового короля. Эта инициатива совпала с краудфандинговым призывом Republic. В прошлом октябре группа заявила, что число её членов быстро растет, и ожидается, что в 2022 году ее доход достигнет четверти миллиона фунтов.

Группа также проводила акции протеста, включавшие освистывание короля Карла и королевы-консорта Камиллы в прошлом месяце, а также антимонархический протест в Лондоне, возле Вестминстерского аббатства, по случаю Дня Содружества — ежегодного праздника Содружества наций.

Тогда активисты Republic несли плакаты с надписями "Не мой король", "Долой корону" и "Расистская королевская семья".

Republic планируют провести акцию протеста и в день коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. С их сайта можно скачать примеры плакатов. Группа попросила присоединившихся к ним надеть желтую одежду.

Ожидается, что на предстоящую акцию протеста придет более тысячи человек.