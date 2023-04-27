Карл III и Камилла зажгли огни на сцене "Евровидения-2023"

До коронации Карла III осталось чуть больше недели. Ожидается, что три дня торжеств принесут огромные доходы представителям индустрии гостеприимства и британской казне. На онлайн-сервисах по броне авиабилетов и поиску отелей отмечается рост посещаемости до 435%. Подданные Его Величества и туристы со всего мира заполнили сувенирные магазины.

"Вот купила чаю для коронации, – говорит Адель Алисон из Южной Африки, – мы будем смотреть прямой эфир дома и пить чай".

По словам управляющего магазином Cool Britannia, среди его клиентов не только приезжие: "К нам заходят работники соседних офисов, лондонцы со всех концов столицы, чтобы купить коронационные сувениры".

В среду монарх и королева-консорт побывали в Ливерпуле, где состоялась церемония провозглашения побратимства между одной из местных библиотек и Одесской научной библиотекой имени Михаила Грушевского.

Королевская чета также торжественно открыла сцену "Евровидения". Финал песенного конкурса, который принимает Англия от имени победившей в прошлом году Украины, состоится 13 мая.