Музыкальная сцена Стамбула: между западом и востоком

Euronews

Между Стамбулом и Брюсселем протягивают культурные мосты. Турецкий кларнетист Рамазан Сеслер выступил с концертом в консульстве Бельгии в Стамбуле под эгидой агентства HubBrussels. А в конце апреля музыкант, который родился в европейской части Турции — Фракии, приедет на фестиваль Balkan Trafik! в бельгийской столице.

"Я создаю связь между музыкальным наследием и нашей эпохой, особенно по части инструментов. Например, у нас есть бас-гитара. Мы включаем в нашу музыку джаз и джазменов на сцене и в студийных записях, фортепиано, ударные. Я стараюсь привнести некоторые современные элементы в свою музыкальную традицию", — говорит Рамазан Сеслер.

В Стамбуле — множество музыкальных клубов. Среди них — знаменитый Babylon, где можно открыть для себя современные тенденции.

Группа Electro Hafiz родом из Стамбула. Она играет электронную музыку, в которой смешивает несколько стилей и получает, по словам её участников, "невероятную смесь турецкой психоделической музыки, фанка и грува".

"Мы не пытаемся смешать восток и запад. Просто мы слушаем и западную, и восточную музыку. Такую же и пишем. Для нас это естественно: она идет от души. Мы не планируем её и не выстраиваем её структуру", — рассказывает ударник Онур Оцтюрк.

Electro Hafiz — современное лицо стамбульской музыки. В песнях группы можно услышать как традиционную для западного рока электрогитару, так и восточные инструменты: похожий на лютню электрический саз, барабан в форме кубка дарбука и пальцевые тарелочки сагаты.

Как и Рамазан Сеслер, Elektro Hafiz выступят на фестивале Balkan Trafik! в Брюсселе.