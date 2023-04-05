Косово готовится к почетной роли на фестивале Balkan Trafik

В Приштине участники фестиваля Balkan Trafik готовятся к очередному сезону, где Косово в этом году - почётный гость. Неслучайно: история фестиваля началась более 15 лет назад со встречи бельгийца Николя Виерса и косовара Илира Сефы, их творческий тандем и подарил миру мероприятие, которое по традиции проводится в конце апреля в Бельгии.

Рэп как оружие борьбы

В рамках пролога к фестивалю этого года в Приштине показали первую серию фильма Balkan What!, которая рассказывает о талантах из Косова. Среди героев - ВimBimmaа, один из первопроходцев местной хип-хоп сцены. Артист знаменит и своим политическим мандатом.

"Музыка - это жизнь, так как в жизни все подчинено ритму. С его помощью я решил писать стихи, сделать слова оружием в борьбе с несправедливостью, коррупцией, говорить о социальных проблемах. И все потому, что и сегодня Косово - бедная страна, за 20 лет она могла бы вырасти гораздо больше, чем то, что мы имеем сейчас, - рассказывает музыкант.

От современной городской сцены к танцам: в Косове знают танцевальную труппу Shota, состоящую из 45 танцоров и музыкантов. Для ее солиста Shota - олицетворение культуры и самобытности албанского народа, который составляет большинство в Косове.

"Неслучайно на Балканах мы известны как самые энергичные, полные энтузиазма люди с сильной внутренней динамикой, - говорит Бесник Х. Грайчевци. - Нашим танцам присущи эти качества, мы выражаем наш способ существования, внутренние эмоции различными способами: физически, через тело, а также через костюм".

Рок-н-ролл жив

От Косова до Северной Македонии... Олицетворением культурного братства регионов стали уникальные проекты - школа в Косовска-Митровице, принимающая сербов и албанцев, и школа в Скопье, принимающая молодых цыган. Их всех объединяет рок.

"Рок-н-ролл всегда был популярен, всегда присутствовал в регионе бывшей Югославии, - вспоминает Эмир Хасани, руководитель школы в Косовска-Митровице. - Это значимое для нас явление, даже в некотором роде субкультура".

Элвин Салимовски, возглавляющий Roma Rock School, добавляет: "Мы пытаемся включить в наши проекты элементы традиционной цыганской музыки, это можно услышать в наших мелодиях'.

Когда речь идет о балканской музыке, без духовых инструментов не обойтись.

Хедлайнером фестиваля станет Джамбо Агусеви (The Funky Tinger), уроженец Турции и звезда Северной Македонии. Фестиваль Balkan Trafik! пройдет в Бельгии - в Брюсселе и Намюре - с 27 по 30 апреля.