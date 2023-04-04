В Париже выставляют саркофаг Рамзеса II

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Саркофаг Рамзеса II выставляют в Париже в рамках экспозиции, посвящённой этому древнеегипетскому правителю и золоту фараонов.

Расписной деревянный саркофаг из кедра власти Египта предоставили Франции на исключительных условиях. Дело в том, что выставка о Рамзесе II, одном из самых известных фараонов 19-й династии, правившему 67 лет великому воину и плодовитому строителю, - передвижная. Она началась в Сан-Франциско в прошлом году и продолжится в Сиднее осенью, но последнее земное пристанище фараона можно будет увидеть только во французской столице.

Cаркофаг не выставляли вот уже 47 лет, увидеть его можно будет с 7 апреля по 6 сентября в Grande Halle de la Villette, сообщили организаторы из World Heritage Exhibitions.

После успеха выставки "Тутанхамон, сокровище фараонов" в 2019 году в Ла-Виллет, которая привлекла 1,4 миллиона посетителей, экспозиция "Рамзес и золото фараонов" позволит широкой публике полюбоваться на другие саркофаги, украшения, статуи и амулеты, а также мумии животных, в том числе кошек.