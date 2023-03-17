Помогут ли модульные дома решить проблему бездомности в Европе?

Число бездомных в Европе растет уже несколько лет.

Хотя цифры труднодоступны - поскольку в разных странах существуют разные определения бездомности, и не каждая страна отслеживает, сколько людей попадает под их определение, - Еврокомиссия обнаружила, что число людей, ночующих на улице, увеличивается почти во всех странах-членах ЕС.

Финляндия является одним из редких исключений. В этой скандинавской стране число бездомных сокращается с 2008 года, так как власти стали уделять особое внимание стратегии Housing First. В основе этой стратегии лежит принцип, согласно которому, если у человека есть постоянный и надежный дом, ему легче двигаться дальше по жизни.

Хотя в долгосрочной перспективе такой подход позволяет сэкономить, первоначальные затраты столь высоки, что отбили у других стран желание последовать примеру Финляндии.

Одним из предлагаемых решений по снижению затрат в промежуточный период является модульное жилье, которое используется как ступенька на пути к жилищной независимости.

Что такое модульные дома?

Модульные дома - это изготовленные на заказ конструкции, предназначенные для временного использования. Их можно перевозить и устанавливать на разных участках, и, как правило, они предоставляются во временное пользование по низкой цене или вообще бесплатно.

Они были предложены в качестве недорогого и высококачественного решения проблемы с жильем для людей, оказавшихся без крыши над головой, в том числе для жертв стихийных бедствий и беженцев.

Мужчина стоит на крыльце модульного дома, построенного благотворительной организацией Jimmy's Cambridge. Jimmy's Cambridge

Они дешевле, чем строительство нового доступного жилья - модульные дома обычно обходятся на 15-20% дешевле, чем обычные дома, построенные из бруса. Общины модульных домов часто сопровождаются службами поддержки благотворительных организаций, которые помогают ранее бездомным людям встать на ноги.

В Кембридже первое сообщество прежде бездомных жителей модульных домов было создано в 2020 году благотворительной организацией Jimmy's Cambridge совместно с некоммерческой компанией Allia Future Homes и организацией New Meaning Foundation.

По словам Льюиса Герберта, менеджера Allia Future Homes, дома были спроектированы с учетом потребностей бездомных людей и благотворительных организаций и людей.

"(У жильцов модульных домов) не так много имущества", - сказал Герберт в интервью Euronews Culture. - Поэтому, по сути, нам нужен был очень простой и компактный дизайн: гостиная с кухней в углу, ванная с душем и спальня для одного человека".

По его словам, модульные дома сделаны для людей, которые не собираются оставаться там навсегда, потому что это лишь первая ступенька для тех, кто раньше выбирал между приютом и улицей.

Каждый дом имеет площадь 25 м2, небольшое крыльцо и сад. Обычно в сообществе не более шести построек.

Как модульные дома помогают жителям?

Новый отчет, опубликованный Центром исследований в области жилья и планирования Кембриджского университета, показывает, что модульные дома могут помочь бездомным начать свой путь к постоянному жилью.

"Модульные дома являются инновационным решением проблемы бездомности и уже принесли положительные результаты", - говорится в отчете.

Однако предполагается, что само по себе жилье не решит проблему, и что "использование модульных решений в качестве временного жилья для подготовки людей к самостоятельной жизни лучше всего работает там, где предложение жилья сочетается с поддержкой".

Некоторые бывшие бездомные рассказали, что наличие собственного пространства помогло им обрести уверенность в себе, чтобы справиться с зависимостью и воссоединиться с членами семьи.

"Это медленное восстановление", - сказал Euronews Culture генеральный директор Jimmy's Марк Аллан. - Но если вы можете поговорить со своей семьей, и если сможете перестать пить и будете снова начать думать о работе и ее поисках, то это уже большой шаг вперед".

Модульные дома отличаются от других видов временного жилья, предлагаемых организацией Jimmy's, тем, что в них можно уединиться, что, по мнению Аллана, очень важно для выздоровления.

"Это дает человеку собственное пространство, он может зайти в дом, закрыть дверь и побыть один. Мне кажется, что это очень важно для тех, кто находится на стадии восстановления от того, что привело их к бездомности", - говорит Аллан.

Один из жителей сообщил исследователям, что для него "уединение - это самое лучшее, поскольку можно делать все, что хочешь".

"Иногда трудно общаться с другими людьми, и тебе нужно побыть одному", - сказал мужчина.

Бездомный на одной из улиц Лондона AP

Проблемы еще впереди

Во время пандемии COVID-19 правительство Великобритании поставило амбициозную цель - покончить с ночлегом на улицах к 2024 году, однако в связи с ростом стоимости жизни число бездомных за последний год увеличилось.

Все жители, опрошенные в рамках исследования в Кембридже, сказали, что найти работу по-прежнему сложно, хотя наличие адреса помогает. Также трудно было своевременно получить доступ к услугам по охране психического здоровья.

"...длительное время ожидания получения психиатрической помощи и помощи в лечении наркомании и алкоголизма, по словам некоторых, является препятствием для улучшения их здоровья", - говорится в исследовании.

Аллан добавляет, что хотя модульные дома являются отличным промежуточным решением для того, чтобы убрать людей с улицы, они не решают проблему обеспечения доступного долгосрочного жилья.

"Хорошо, что они существуют в качестве промежуточного, доступного решения. Но это лишь временное решение. И в этом вся проблема. У нас строится недостаточно доступного жилья", - резюмирует Аллан.