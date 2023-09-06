Число бездомных в Евросоюзе приближается к миллиону

В прошлом году в Евросоюзе по меньшей мере 895 тыс человек не имели крова над головой. Проблему бездомности в ЕС усугубила война России против Украины.

В 2022 г. в Германии было зарегистрировано 84 тыс бездомных, а в Испании - более 28 тыс. Такие данные содержатся в докладе благотворительной организации FEANTSA.

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Заместитель директора FEANTSA Рут Оуэн:

"Число ночующих на улице в Париже составило 2598, а в Барселоне - 1063. Это на 30% больше по сравнению с последней оценкой, проведенной в 2019 году. За предыдущие 10 лет число бездомных выросло там на 70%. Это структурно растущая проблема в Евросоюзе".

Такая тенденция усугубилась российским вторжением в Украину, которое нанесло тяжёлый урон экономике ЕС. Инфляция и кризис стоимости жизни сказались на доступности таких жизненно важных вещей, как энергия и продукты питания. Это означает, что больше всего пострадали самые бедные семьи. Кроме того, службы, занимающиеся помощью бездомным людям, сами понесли большие потери из-за инфляции и, особенно, от роста цен на свет и тепло.

В 2021 году была создана Европейская платформа по борьбе с бездомностью с целью искоренить это явление к 2030 году.

Заместитель директора FEANTSA Рут Оуэн:

"Необходимо, чтобы Евросоюз превратил эту платформу, которая является отличным начинанием, в реальный форум для достижения прогресса в обеспечении жильём. Туда должны стекаться данные о привлечении фондов Евросоюза к решению проблем бездомности".

Но улучшение дел в этой сфере происходит медленно. В докладе показано, что только три из 27 стран-членов ЕС добились прогресса в борьбе с бездомностью: Дания и Австрия.