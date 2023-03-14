В Берлине женщинам разрешили купаться топлес в бассейнах

Француженка Габриэль Лебретон выиграла судебный процесс и добилась права пребывать топлес в бассейнах Берлина.

В 2022 году Лебретон, прожившая в столице Германии более 10 лет, подала иск против местных властей, утверждая, что она подверглась дискриминации. Женщина отдыхала с пятилетним сыном и подругой в один из жарких летних дней в бассейне Plansche в районе Трептов-Кёпеник. В какой-то момент она сняла верх купальника. Увидев ее обнаженную грудь, подошедшие блюстители порядка потребовали надеть купальник. Лебертон отказалась, заявив, что находящиеся вокруг мужчины не считаются голыми, несмотря на то, что на них были только плавки. Охранники вызвали полициейских, которые поставили женщине условие - либо она надевает верх купальника, либо должна покинуть территорию.

Женщина восприняла это как дискриминацию и обратилась в городской суд, руководствуясь законом о борьбе с дискриминацией, принятым в 2020 году. Она сказала, что учит своего сына тому, что грудь у мужчин и женщин - это всего лишь вторичные половые признаки и все должны иметь одинаковое право оголять их, когда жарко.

На этой неделе берлинская организация Berliner Baederbetriebe, которая управляет городскими бассейнами, согласилась с доводами Лебретон и обязала все общественные бассейны разрешить женщинам загорать и плавать топлес.

"Офис омбудсмена всячески приветствует решение Baederbetriebe, поскольку оно устанавливает равные права для всех жителей Берлина, будь то мужчина, женщина или небинарный человек, а также создает правовую определенность для сотрудников Baederbetriebe", - сказала Дорис Либшер, глава офиса омбудсмена.

Берлин стал последним немецким городом, который ввел более мягкий дресс-код в бассейнах. В 2022 году купание топлес в общественных бассейнах разрешили Зиген в Северном Рейне-Вестфалии и Геттинген в Нижней Саксонии.

Также в прошлом году Ганновер изменил свои правила, требуя, чтобы в бассейнах были прикрыты только "первичные половые органы".

А в некоторых частных бассейнах, например, в Vabali, сети спа-салонов в Берлине и Гамбурге, от посетителей требуют, чтобы они были без купальных костюмов, а в местах для купания разрешается пользоваться только полотенцами.