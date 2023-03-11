Кино, политика, борьба за права человека: в Женеве стартовал IFDH

В Женеве открылся Международный кинофестиваль и Форум по правам человека (FIFDH). Ежегодное мероприятие, объединяющее кино и политику, стараются не пропускать активисты и правозащитники. Певица Барбара Хендиркс - покровительница фестиваля с момента его создания в 2003 году.

Барбара Хендрикс, оперная певица, покровительница IFDH: "Это, главным образом, неизвестные люди, которые борются за права человека, имея в наличии небольшие средства. У нас есть возможность увидеть их истории, которые говорят нам, что мы не одиноки в своей борьбе. Иногда легко впасть в отчаяние, но когда я приезжаю сюда, я вижу, что люди сражаются, и это необычно".

Поддержать фестиваль прибыл и президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе.

Ален Берсе, президент Швейцарской Конфедерации: "На самом деле, кино и культура в целом, несут в себе посыл, иначе это было бы просто украшением. Должно быть содержание, толчок к размышлению. Этот фестиваль, очевидно, станет значимой площадкой для размышлений о правах человека, встреч, обменов мнениями, дебатов".

Войны, миграция населения, глобальное потепление - тем хватает. В программе мероприятия представлено 36 фильмов. Международный кинофестиваль и Форум по правам человека продлится в Женеве до 19 марта.