"Любовное письмо моей родине": лауреат Каннского кинофестиваля Саим Садик о фильме "Страна радости"

Пакистанский сценарист и режиссер Саим Садик покинул 75-й Каннский кинофестиваль сразу с двумя наградами.

Его лента "Страна радости" была отмечена призом в конкурсе "Особый взгляд" и получила "Квир-пальму", специальную награду независимого жюри фестиваля, которая присуждается фильмам, освещающим ЛГБТК-тематику.

Не так уж плохо для первого пакистанского фильма, который был отобран на престижный французский фестиваль. Картина затрагивает важные для Пакистана темы.

"Транссексуалы очень заметны в пакистанском обществе, особенно в Лахоре, где я вырос", - рассказывает Саим Садик в интервью Euronews Culture.

"Когда едешь на машине... к сожалению, видишь много таких людей, просящих милостыню на светофорах", - вспоминает режиссер.

Именно эти встречи вдохновили Садика на создание первого полнометражного фильма. Премьера ленты прошла под бурные аплодисменты, после чего она стала первой пакистанской картиной, вошедшей в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Саим Садик в Каннах AFP

Действие фильма происходит в городе Лахор. Это "деромантизация сказки о наступлении совершеннолетия и дань уважения всем женщинам, мужчинам и транссексуалам, которые платят человеческую цену за патриархат", говорит Садик.

Фильм рассказывает историю семьи, глава которой стареющий Рана Аманулла (Салман Пирзада) взваливает бремя тяжелых ожиданий на двух своих сыновей. Старший сын Салим (Сохаил Самир) - альфа-самец, его младший брат Хайдер (Али Джунеджо) выполняет обязанности по дому, различные поручения и присматривает за двумя племянницами. Уязвленный тем, что не оправдывает надежд отца, молодой Хайдер устраивается на необычную работу. Он присоединяется к танцевальной труппе, где влюбляется в звезду шоу Бибу (Алина Кхан).

Кадр из фильма All in Caps Productions - Condor

Дебаты о трансгендерах в мире в последнее время занимают много места в СМИ.

Культурные войны оказывают влияние на язык: используются гендерные местоимения и вводится новая лексика. На церемониях награждения отказываются от гендерных категорий. Общество учится адаптироваться. Но в такой стране, как Пакистан, этот вопрос обсуждается уже несколько десятилетий и вызывает серьезный раскол.

Пакистанское общество отвергает трансгендеров, которых в стране называют "Хваджа Сира". Они маргинализированы, их часто высмеивают, они лишены гражданских прав из-за социальной стигматизации. Многие из них бедны и отчаянно пытаются заработать на жизнь. Некоторые оказываются вовлечены в секс-бизнес.

Саим Садик придумал главную героиню фильма Бибу, работая в неправительственной организации, которая помогает транс-сообществу в Лахоре.

"Я беседовал с ними, документировал их жизненный опыт. Я брал все, что мог, из их рассказов, которые и легли в основу фильма", - вспоминает режиссер.

Съемочная группа фильма "Страна радости" Getty Images

Несмотря на отсутствие интимных сцен, фильм был первоначально запрещен к показу в Пакистане. Позже решение было отменено, за исключением одной провинции, Пенджаб, где происходит действие фильма.

Когда Садика спросили, помогло ли международное признание "Страны радости" построить мост для пакистанского транс-сообщества, он ответил, что "такой мост создать непросто". Режиссер добавляет, что женоненавистнические, трансфобные и гомофобные взгляды усилились, когда вышел фильм.

"Все нападки были фанатичными, полными ненависти", - делится он.

"Я отдаю должное своим актерам за то, что у них хватило смелости сыграть эти роли. К счастью, они не попадали в опасные ситуации, хотя фильм вызвал бурю возмущения", - говорит Садик.

Создание "Страны радости" помогло Садику преодолеть трудности, связанные с его собственной сексуальностью.

"На личном уровне это был процесс очищения, - вспоминает режиссер. - Вместо того, чтобы постоянно погружаться в свою травму, фильм помог мне изменить взгляды. Это стало для меня спасением".

Садик новичок в индустрии кино, но его уже сравнивают с Педро Альмодоваром. Как и испанский режиссер, Садик осмеливается исследовать нетрадиционные образы, показывает запретные желания, не скован гендерными ограничениями.

Садик называет "Страну радости""душераздирающим любовным письмом к родине" и вспоминает о борьбе между желанием и моралью: непросто было взяться за запретную тему, которая редко изображается в пакистанских фильмах.

Постер к фильму All in Caps Productions - Astrakan Film AB - Blood Moon Creative

После премьеры в Каннах в прошлом году фильм "Страна радости" был показана на различных фестивалях по всему миру, включая Международный кинофестиваль в Торонто, Цюрихский фестиваль, Лондонский кинофестиваль BFI, Брисбенский кинофестиваль и AFI Fest в США.

Фильм вышел в кинотеатрах Великобритании и Ирландии в конце февраляю В ближайшие месяцы он будет представлен на британском кинофестивале Borderlines и на Roze Filmdagen в Нидерландах, а в апреле его смогут увидеть в США.