Rendez-Vous: искусство и культура Европы за неделю

Музей истории Риги и мореходства отмечает 250-летие. Коллекция, выставленная в Домском соборе — старейшая и одна из крупнейших в странах Балтии.

В марте музей открывает экспозицию, посвящённую реставрации и реставраторам, а к осени готовит масштабную выставку об истории стульев и тронов.

В потсдамском музее Барберини — выставка «Солнце — источник света в искусстве». В экспозиции — более 130 картин, скульптур и гравюр с изображением светила, самым древним из них 2500 лет.

Центральный экспонат выставки — картина «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне, которая дала название всему движению импрессионистов.

В Барселоне работает экспозиция в Фонде Жоана Миро. Это один из самых влиятельных представителей абстракционизма и сюрреализма прошлого века. В музее, построенном в 1975 г. специально для этой коллекции, представлены несколько тысяч работ разных периодов творчества каталанского художника.