Mini Cooper S, на которых разъезжали участники "Битлз" 60 лет назад

Своеобразное воссоединение "Битлз": три автомобиля Mini Cooper, принадлежавшие Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру, выставлены в Лондоне.

Эта модель стала символом "свингующего Лондона" 60-х годов прошлого века,

Mini Cooper была идеальной машиной для езды по улочкам Лондона 60 лет назад, а "Битлы" были заядлыми коллекционерами машин.

На мероприятии, посвященном 60-летию Mini Cooper, представлены только три автомобиля "великолепной четверки": машина, принадлежавшая Джону Леннону, была утеряна в результате аварии в 1970-х годах. Точно неизвестно, произошло ли это на "долгой и извилистой дороге".