Очередной срок для Харви Вайнштейна

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании женщины, названной в деле «Джейн Доу» без указания настоящего имени. Портал Variety отмечает, что ей может быть одна из известных европейских моделей.

Срок Вайнштейну будет добавлен к 23 годам, которые он получил в 2020 году по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

Семидесятилетний продюссер отверг обвинения и заявил, что эта женщина трижды лгала суду ради его денег

«Это невероятно — быть обвиненным в преступлении, когда меня там даже не было. Я девственно чист! Я никогда не насиловал и не домогался никого», — высказался Харви после нового обвинения.

Сторона защиты требует провести новое судебное разбирательство. Адвокаты считают, что присяжные были неверно проинструктированы и им не предоставили доказательства.

Ранее стало известно, что против Харви Вайнштейна открыли новое уголовное дело за пытки и незаконное лишение свободы.