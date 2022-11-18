English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Ватикан

Епископы подтвердили десятки случаев сексуального насилия в церквях Италии за два года

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Купол собора св. Петра в тумане
Купол собора св. Петра в тумане   -   Авторское право  TIZIANA FABI/AFP or licensors

Католические епископы Италии представили первый отчёт о сексуальных домогательствах и насилии в Церкви. В документе говорится о десятках случаях такого рода за последние два года. Выявлены 89 жертв и около 70 подозреваемых.

В целом же, как сообщил вице-президент Конференции итальянских епископов Джузеппе Батури, в Ватикане изучили более 600 досье о злоупотреблениях сексуального характера на Аппенинах с 2000 – речь идёт только о сообщениях, которые были признаны достоверными и внесены в соответствующий реестр Римско-католической церкви.