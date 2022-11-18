Католические епископы Италии представили первый отчёт о сексуальных домогательствах и насилии в Церкви. В документе говорится о десятках случаях такого рода за последние два года. Выявлены 89 жертв и около 70 подозреваемых.

В целом же, как сообщил вице-президент Конференции итальянских епископов Джузеппе Батури, в Ватикане изучили более 600 досье о злоупотреблениях сексуального характера на Аппенинах с 2000 – речь идёт только о сообщениях, которые были признаны достоверными и внесены в соответствующий реестр Римско-католической церкви.