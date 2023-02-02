Италия: масштабы сексуального насилия в церкви ужасают

Более 400 случаев сексуального насилия священников над несовершеннолетними. Такие цифры содержатся в последнем отчете организации The Abuse Network, которая собирала данные о случаях сексуального насилия непосредственно от жертв в течение последних 13 лет.

На фоне отсутствия официальных сведений, опубликованный в среду доклад ассоциации, которой руководит Франческо Дзанарди, сам переживший жестокое обращение, является единственным, в котором удалось отследить масштабы этого явления.

Группа отправила документ итальянским властям, чтобы побудить их начать независимое расследование. Ее эксперты подсчитали, что общее количество случаев может превзойти рекорды других стран.

Людовика Эудженио, редактор еженедельника "Адиста": "Если взять длительный период времени, как во Франции, где было выявлено около 300 тысяч жертв насилия, то цифры здесь, в Италии, могут быть более чем в два раза больше. Ситуация очень серьезная, поэтому учреждения боятся раскрывать правду".

Eca Global, международная организация по борьбе с насилием среди духовенства, недавно потребовала, чтобы проблема сексуального насилия рассматривалась на европейском уровне.

В 2019 году Организация Объединенных Наций призвала Италию провести независимое и беспристрастное расследование сексуального насилия со стороны священнослужителей, но этот запрос до сих пор не выполнен.