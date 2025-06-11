Харви Вайнштейн признан виновным по главному обвинению в повторном судебном процессе по делу о сексуальных преступлениях #MeToo

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В среду бывший киномагнат Харви Вайнштейн был признан виновным по одному из главных пунктов обвинения в повторном судебном процессе по делу о сексуальных преступлениях, но оправдан по другому, а присяжные так и не смогли вынести вердикт по третьему обвинению.

Разделённый вердикт стал оправданием для его обвинителей и прокуроров, а также для Вайнштейна после того, как это знаковое дело оказалось в подвешенном состоянии.

Первоначальный приговор, вынесенный Вайнштейну 5 лет назад, казалось, закрепил падение одного из самых влиятельных людей Голливуда, что стало поворотным моментом для движения #MeToo.

Но в прошлом году этот приговор был отменен, и дело было направлено на повторное рассмотрение в тот же суд Манхэттена.

На этот раз жюри, состоящее в основном из женщин, признало бывшего босса студии виновным в принуждении Мириам Хейли к оральному сексу в 2006 году.

Однако в том же году присяжные оправдали Вайнштейна по другому обвинению в преступном половом акте против Каи Соколы.

И присяжные должны были продолжить совещание по обвинению в том, что он изнасиловал еще одну женщину в 2013 году.

Присяжные в суде по делу о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна слушают зачитывание показаний ключевого свидетеля, 9 июня 2025 г. AP Photo

По законам Нью-Йорка, обвинение в изнасиловании третьей степени влечет за собой меньшее наказание, чем обвинение в преступном половом акте первой степени.

73-летний Вайнштейн отрицает, что совершал сексуальное насилие или насиловал кого-либо.

В среду суд присяжных зашел в тупик, когда председательствующий вновь попросил поговорить с судьей о "ситуации", которая показалась ему тревожной.

Мужчину, который в понедельник пожаловался, что другие присяжные подталкивают его к изменению решения и говорят об информации, выходящей за рамки обвинения, допрашивали наедине, по его просьбе.

Когда присяжные находились в суде, чтобы выслушать ответ на предыдущий запрос о повторном ознакомлении с текстом закона об изнасиловании, председательствующий подал знак судье Кертису Фарберу, что хочет поговорить.

"Он сказал: "Я не могу вернуться туда с другими присяжными", - объяснил позже Фарбер.

Присяжного отправили ждать в отдельную комнату, где он написал записку: "Мне нужно поговорить с вами об одной ситуации".

Когда его ненадолго привели в суд, председатель сказал, что хочет поговорить наедине. После этого он, судья, прокуроры и адвокаты Вайнштейна удалились за закрытые двери.

Харви Вайнштейн прибыл в суд Манхэттена для повторного разбирательства, 11 июня 2025 г. AP Photo

Обсуждение было закрыто для прессы и общественности, но, по словам Фарбера, председатель суда заявил, что не хочет менять свою позицию и подвергается издевательствам.

"Он указал, что по крайней мере один другой присяжный сделал замечания типа "Встретимся на улице в один прекрасный день", - сказал судья.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала охарактеризовал опасения председателя суда более жёстко, заявив, что мужчина беспокоится о своей безопасности после того, как его коллега по дискуссии заговорил о встрече с ним на улице.

"Я не думаю, что суд защищает этого присяжного. И точка", - сказал Айдала и попросил отменить судебное разбирательство.

Прокурор Мэтью Коланджело, однако, сказал, что председатель суда не выглядел испуганным или опасающимся, он просто "упрямился".

"Он сказал, что принял решение и не хочет его менять, а люди давят на него, чтобы он его изменил. Вот что такое обсуждение в суде присяжных", - сказал прокурор.

Напряжение среди присяжных

Этот эпизод стал последним признаком напряженности в рядах присяжных. В пятницу один из них попросил освободить его от работы, поскольку ему показалось, что с другим членом группы обошлись несправедливо.

Харви Вайнштейн предстал перед судом в Манхэттене для повторного разбирательства, 11 июня 2025 г. AP Photo

Адвокаты Вайнштейна безуспешно просили об отводе, а в понедельник председательствующий снова высказал свои опасения. Присяжные продолжили совещание и до конца вторника не подавали больше никаких сигналов о напряжённости.

В среду 7 женщин и 5 мужчин присяжных начали пятый день совещаний с повторного прослушивания показаний обвинительницы Джессики Манн о том, что Вайнштейн изнасиловал её в номере отеля на Манхэттене в 2013 году.

Группа завершила совещание во вторник, попросив вновь обратиться к этим показаниям.

В среду некоторые присяжные, казалось, делали свежие записи, в то время как другие сидели бесстрастно, пока судебные стенографистки зачитывали вслух запрошенные части показаний Манн, длившихся несколько дней. Присяжные уже повторно прослушали некоторые из них на прошлой неделе.

Вайнштейн не признал себя виновным в изнасиловании Манн и принуждении к оральному сексу двух других женщин, Мими Хейли и Каи Соколы.

Оскароносный продюсер и бывший голливудский лидер утверждает, что никогда не совершал сексуальных нападений и не насиловал никого, а его адвокаты представили обвинительниц как оппортунисток, которые приняли его ухаживания, потому что хотели получить преимущество в мире развлечений.