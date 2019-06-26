Афиша гласит: "В Голливуде продается все, кроме наград — их можно взять в аренду".

На сцене лондонского театра Гаррик Джон Малкович перевоплотится в могущественного и порочного голливудского магната Барни Фейна.

Влиятельный и высокомерный кинопродюсер приглашает молодую актрису в свой номер для обсуждения якобы рабочих моментов, которое заканчивается сексуальными домогательствами.

Пьеса "Горькая пшеница" известного американского драматурга Дэвида Мэмета понравилась именитому Малковичу с первого взгляда.

Для меня сыграть такого персонажа своего рода вызов. И мне очень понравилось сама пьеса. Так что меня не надо было долго уговаривать Джон Малкович американский актёр

На написание пьесы Мэмета побудила история Харви Ванштейна. Но, по его замыслам, постановка не должна рассматриваться как портрет американского продюсера или инсценировкой скандала вокруг его имени.

Этот скандал стал отправной точкой для подавления подобного стиля поведения, существующего веками Джон Малкович американский актёр

В роли "жертвы" продюсера Фейна, которую он постоянно пытается задеть расовыми стереотипами, — начинающая британская актриса с корейскими корнями Йоанна Кимбук.

В такой ситуации находиться трудно. Все не так просто как кажется. Ты не можешь просто встать и уйти или разгневаться. Ты должна действовать очень осторожно, иначе ты просто разозлишь зверя...Если вы понимаете, о чем я Йоанна Кимбук британская актриса

"Горькая пшеница" с Джоном Малковичем на сцене лондонского Гаррика до 21 сентября.