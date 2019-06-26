Дух Харви Вайнштейна на лондонской сцене

Афиша гласит: "В Голливуде продается все, кроме наград — их можно взять в аренду".
На сцене лондонского театра Гаррик Джон Малкович перевоплотится в могущественного и порочного голливудского магната Барни Фейна.
Влиятельный и высокомерный кинопродюсер приглашает молодую актрису в свой номер для обсуждения якобы рабочих моментов, которое заканчивается сексуальными домогательствами.
Пьеса "Горькая пшеница" известного американского драматурга Дэвида Мэмета понравилась именитому Малковичу с первого взгляда.
На написание пьесы Мэмета побудила история Харви Ванштейна. Но, по его замыслам, постановка не должна рассматриваться как портрет американского продюсера или инсценировкой скандала вокруг его имени.
В роли "жертвы" продюсера Фейна, которую он постоянно пытается задеть расовыми стереотипами, — начинающая британская актриса с корейскими корнями Йоанна Кимбук.
"Горькая пшеница" с Джоном Малковичем на сцене лондонского Гаррика до 21 сентября.