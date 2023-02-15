Вечеринки "бунга-бунга": суд оправдал Сильвио Берлускони

Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони, обвиняемый в том, что он подкупал свидетелей, чтобы те лгали об обстоятельствах его печально известных вечеринок "бунга-бунга", был оправдан в среду судом в Милане.

"Я могу выразить только крайнее удовлетворенние", - заявил журналистам адвокат экс-премьера Федерико Чеккони. Обвинение требовало 6 лет тюремного заключения для 86-летнего сенатора, обвиняемого также в даче ложных показаний.