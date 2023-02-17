Зеленский выступил на открытии Берлинале

73-й Берлинский кинофестиваль открыл свои двери на фоне острых конфликтов, сотрясающих мир. В конкурсной программе в этом году представлены 19 фильмов. Жюри форума возглавляет американская актриса Кристен Стюарт.

"Мы действительно потрясены тем, что люди ужасно относятся друг к другу и что мы совершенно не знаем друг друга? Нет. Поэтому важно то, что ты с этим делаешь. Это была не моя идея - быть здесь. Но тот факт, что они попросили меня приехать и помочь выразить некоторые из этих идей, для меня удача. Трудно говорить... Я думаю, может быть, в этом есть смысл. Понимаете, о чем я? Вот почему мы снимаем фильмы. Не для того, чтобы развлекать друг друга, а для того, чтобы задавать друг другу трудные вопросы и выяснять, как нам быть вместе", - говорит Кристен Стюарт.

Сильный политический акцент мероприятия ощущался на красной ковровой дорожке - от протеста против репрессий в отношении иранских женщин со стороны режима аятолл до климатического активизма, который не в первый раз использует искусство как громкоговоритель, чтобы обратить вспять ухудшение состояния планеты.

Но главным событием стало выступление президента Украины Владимира Зеленского, героической фигуры сопротивления российскому вторжению. Его появление вызвало единодушные аплодисменты аудитории.