Испанская кинопремия "Гойя": фильм "Хищники" получил 9 наград

Триумфатором 37-й испанской национальной кинопремии "Гойя" стала работа режиссера Родриго Сорогойена хищники "Хищники" ("As Bestas"): триллер получил главную награду и еще восемь, включая за лучшую режиссуру и сценарий.

Премию "Лучший исполнитель главной роли вручили сыгравшему в этом фильме актеру Дени Меноше.

Лучшей актрисой признана Лайа Коста за роль в драме "Колыбельная" ("Cinco Lobitos"), дебютной работе режиссера Алауды Руис де Асуа.

Шести наград удостоена картина "Тюрьма 77" ("Modelo 77") режиссера Альберто Родригеса.

Драма "Худший человек на свете" норвежского режиссера Йоакима Триера получила приз за лучший европейский фильм

Церемонии вручения наград Испанской киноакадемии прошла в субботу в Севилье.

Накануне в возрасте 91 года скончался выдающийся испанский режиссер Карлос Саура, он был удостоен почетного звания "Гойя" и вечер был посвящен его памяти.