Легендарный модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет во Франции

Дизайнер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. По уточненным данным, французские СМИ сообщили, что известный модельер, основатель дома высокой моды Paco Rabanne, умер в департаменте Финистер на западе страны.

Пако Рабан (при рождении Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, Francisco Rabaneda y Cuervo) родился 18 февраля 1934 в Пасахесе, испанской Стране Басков. Свою карьеру в мире моды он начал, создавая украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga. В 1966 году Пако Рабан основал собственный дом моды. Тогда же он представил в Париже первую коллекцию одежды, изготовленную из нетрадиционных материалов — бумаги, пластика и металла.